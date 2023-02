For Every. Woman – weil jede Frau einzigartig ist

Am 8. März ist internationaler Frauentag. Ein Tag, der auf die Gleichberechtigung der Frau aufmerksam machen soll. Doch nicht nur die Gleichberechtigung der Frau ist von Bedeutung, sondern vor allem ihre Einzigartigkeit. Jede Frau ist anders. Jede hat unterschiedliche Bedürfnisse. Jeder weibliche Körper durchlebt verschiedene Phasen. Ob Teenager, Single, Alleinstehend, Mutter, Großmutter, Karrierefrau und vieles mehr – Every. feiert Every. Woman. Den ganzen März über.

Speziell zu diesem Anlass hat das Start-Up Produkt-Bundles kreiert, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen abgestimmt sind. So wird es das Metabolism Boost Bundle geben, welches den Stoffwechsel wieder in Schwung bringt und das Zyklische Ernährung Bundle, dass perfekt zu den Bedürfnissen des weiblichen Zyklus passt.

For Every. Woman. Every. Day.

Metabolism Boost Bundle

Bye Bye Trägheit. Hallo neue Energie!

Eine pflanzliche Ernährung trägt dazu bei, unseren Stoffwechsel wieder in Schwung zu bringen. Mit Every. ist das nicht nur einfach, sonder auch lecker. Das neue Metabolism Boost Bundle bietet eine Auswahl von neun nährstoffreichen Bowls voll mit wertvollem Gemüse, Ballaststoffen, Antioxidantien und Vitaminen, die optimal auf den weiblichen Körper abgestimmt sind und gleichzeitig für ein belebendes Geschmackserlebnis sorgen.

Zyklische Ernährung Bundle

Zyklische Ernährung ist Essen nach dem Zyklus. 3 von 4 Frauen sind von Regelschmerzen, PMS oder PCOS betroffen und leiden oft unter Fruchtbarkeitsstörungen, Libido, unregelmäßiger Menstruation und mangelndem Selbstbewusstsein. Eine ausgewogene Ernährung hat großen Einfluss auf zyklische Symptome und die richtige Wahl der Lebensmittel ist sehr wichtig, da der Körper je nach Zyklusphase unterschiedliche Bedürfnisse aufzeigt. Mit einer passenden Ernährung können Frauen ihr Wohlbefinden nicht nur verbessern, gut schlafen oder das Gewicht besser halten, sondern auch weiterhin einen aktiven Alltag führen.

Im Zyklische Ernährung Bundle gibt es insgesamt 8 Bowls (2 pro zyklische Phase):

Menstruation „Innerer Winter“ : Golden Curry, Glow Up (leicht verdauliches, warmes & durch Gewürze wärmendes Essen)

Follikelphase „Innerer Frühling“ : Funghi Risotto, Karma Korma (leichte, ballaststoffreiche, auch kalte Speisen)

Eisprung „Innerer Sommer“ : Curry Up, Green Boost (kräftigendes energie-, protein- und eisenreiches Essen)

Prämenstruelle Phase / Lutealphase “Innerer Herbst” : Beet Pasta, Basmati Buzz (Vollkornprodukte)

Die Every. Produkte gibt es alle unter every-foods.com. Das Metabolism Boost Bundle kostet 69,42 € und ist ab sofort erhältlich. Das Zyklische Ernährung Bundle kostet ebenfalls 69,42 € und ist ab März erhältlich.

Alle Every. Bestellungen müssen mindestens zwei Tage vor dem gewünschten Lieferdatum getätigt werden. Geliefert wird immer Dienstag – Freitag per Expressversand direkt bis vor die Haustür.

Quelle Sonja Berger Public Relations