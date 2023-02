Dolo-Me-Time.

Ganz gleich ob Wellness, Wandern oder exklusive Wine & Dine Abende, das Santre macht besondere Wohlfühlmomente nicht nur möglich, sondern einfach unvergesslich.

Santre. Wo die Natur auf Faszination pur trifft.

Kraftort Berg.

Das Santre dolomythic home liegt am Fuße der Plose, einem der schönsten Wandergebiete Südtirols mit Blick auf die faszinierende Gipfelwelt der Dolomiten. Die Plose ist nicht nur der Hausberg des Hotels und Ausgangspunkt zahlreicher Wanderwege, sondern auch die Quelle des weltbekannten gleichnamigen Mineralwassers.

Wanderungen in diesem Gebiet sind somit ein Erlebnis der ganz besonderen Art, man kann an vielen Stellen das klare, reine Wasser direkt vom Brunnen trinken. Die Höhenluft der Berge sorgt gleichzeitig für eine Tiefenentspannung des Körpers und ist somit perfekt, um allen Stress abfallen zu lassen und neue Energie zu tanken.

Wer aktiver sein möchte und nach mehr Adrenalin sucht, kann beim Mountainbiken, Klettern oder Paragliden für den extra Nervenkitzel sorgen. Absolut unvergesslich sind die geführten Sonnenaufgangstouren direkt vom Hotel aus.

Mit dem Shuttle geht es bis kurz von den Gipfel, der Rest des Weges wird dann noch gemeinsam zu Fuss beschritten. Oben angekommen wird eine kleine Stärkung serviert, während man den Blick über die gesamte Bergwelt der Dolomiten geniessen kann.

Da werden nicht nur Emotionen geweckt, sondern auch Erinnerungen geschaffen.

Ent-SPA-nnung pur im Dolomythic Spa.

Das Santre dolomythic home bietet mit seinem Dolomythic Spa den perfekten Ausgleich nach einem Tag in den Bergen. Belebende Event- und Relaxaufgüsse in der Panorama Sauna, wohltuende Peelings im Dampfbad oder pflegende Beauty- und Wellness Treatments in den Behandlungsräumen – der Adults Only Bereich sorgt für Ruhe und Erholung nach einem erlebnisreichen Tag.

Auflockernde Massagen mit Tiroler Steinölen und Brixner Quarzphyllit sowie ätherisch Öle und klärende Räucherungen werden vom sanften Duft aromatischer Bergkräuter begleitet und verwöhnen den Körper mit dem Besten, was die Natur zu bieten hat.

Santre. Balsam für Körper und Seele.