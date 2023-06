EverySkin is beautiful – natürliche Schönheit von Magalie&ME

We (Skin) Care for You.

Das Geheimnis wahrer Schönheit liegt im Innen. Eine achtsame Lebensweise und ein gesunde Ernährung sind dabei genauso wichtig wie unsere tägliche Skincare Routine. Wir sind, was wir den ganzen Tag über denken, fühlen und tun. Also tun wir nur das Beste für uns und legen Wert auf qualitativ hochwertige Produkte, die unseren Körper rundum nähren, pflegen und verwöhnen.

Die innovative und intensive Naturkosmetik Serie Magalie&ME unterstützt unser strahlendes Hautbild durch eine optimal aufeinander abgestimmte Skincare Pflege für jeden Tag. Dabei liegt das Geheimnis in vitalisierenden Extrakten und effektive Wirkstoffen, die für eine Zellerneuerung und fühlbar geschmeidige Haut sorgen. Ein natürliches Pflegeerlebnis von Haut und Seele, das man spürt.

Magalie&ME. You grow with the glow.

Die Produkte von Magalie&ME

Die innovative Naturkosmetik von Magalie&ME bringt unserer Haut einen strahlenden dun seidigen Glanz. Alle Produkte versorgen unseren Teint mit exklusiven Wirkstoffen aus der Natur, die unsere natürliche Schönheit unterstreicht.

Tagescreme NO.1: exklusive Tagespflege mit innovativen Wirkstoffen und besonders cremiger Textur für einen einzigartigen Glow

Tagescreme NO.2 : slow-aging Tagespflege, die der Haut Elastizität schenkt und für jugendliche Ausstrahlung sorgt

Nachtcreme NO.1: antioxidative Creme mit wertvollen Nährstoffen, unterstützt die Regeneration und entspannt die Haut im Schlaf

Intensivserum NO.1: absoluter Geheimtipp mit hoher Wirkstoffkonzentration und viel Feuchtigkeit für ein glattes, geschmeidiges Hautbild

Reinigungsöl NO.1 : sanfte Reinigung und gleichzeitige Verwöhnung der Haut mit Antioxidantien und Feuchtigkeit

Toner NO.1 : klärende und reinigende Inhaltsstoffe des beruhigenden Hauterfrischers sind Basis für eine rundum gelungene Anschlusspflege

Magalie&ME. Selfcare Momente für die Haut. Jeden Tag.

Nachhaltigkeit bei Magalie&ME

Das Natural Skincare Unternehmen Magalie&ME steht nicht nur für eine natürlich Hautpflege, sondern auch für ein Handeln im Einklang mit Mensch und Natur. Die verwendeten Materialien sind frei von Schadstoffen und werden nachhaltig in Deutschland produziert. Alle Glasflacons sind vollkommen recyclingfähig. Die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern ermöglicht ausserdem kurze Lieferketten und einen möglichst geringen CO2 Ausstoß.

Alle kosmetischen Wirkstoffe sind zu 100% frei von Tierversuchen, Mineralölen, Silikonen sowie Farb- und Füllstoffen.

Magalie&ME. Natural and Sustainable.

Die Produkte sind Online unter magalieandme.com erhältlich. Sie kosten ab 34,51 € (z.B. Toner NO.1)

Quelle Sonja Berger Public Relations