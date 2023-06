Neuzugang bei der Schlummerbande: tonies® launcht Nachtlicht

Hase, Bär und Schaf: Die Produktfamilie der eigenen tonies® Lizenzmarke Schlummerbande hat bereits viele Kinderzimmer erobert. Ab dem 27. Juli 2023 gibt es einen Neuzugang bei der Schlummerbande, der zugleich eine Produktneuheit bei tonies® darstellt: das tonies® Nachtlicht Schlummerschaf! Eine Tonie-Innovation, die Audio-Inhalte und eine Nachtlichtfunktion harmonisch miteinander verbindet und die wichtigsten Herausforderungen, mit denen Kinder und ihre Begleiter während der Schlafenszeit konfrontiert sind, löst: Einschlafen und Komfort in der Nacht.

Oft ist das Zubettbringen für Familien die schwierigste Zeit des Tages. Um den Übergang zur Nacht ein wenig leichter zu machen, hat tonies® ein Nachtlicht entwickelt. In der süßen Optik des Schlummerschafes kann man es auf der Toniebox verwenden. Stellt man es darauf, beginnt es zu leuchten und Audio-Inhalte abzuspielen – perfekt für den Übergang ins Träumeland. Es kann auch für sich alleine leuchten.

Rund 16,5 Zentimeter hoch und etwa 15,4 Zentimeter breit, taucht es das Zimmer in warmes, heimeliges Licht. In Kombination mit wunderschön komponierten Melodien (ca. 90 Minuten) schafft es eine sanfte, verzaubernde Stimmung, die perfekt zum Einschlafen ist. Außerdem hat das tonies® Nachtlicht Schlummerschaf die Kreativ-Tonie-Funktion, sodass man persönliche Gute-Nacht-Botschaften aufnehmen und abspielen kann oder über die mytonies Audiothek weitere Audio-Inhalte auf das Nachtlicht laden kann. Es kann die ganze Nacht an bleiben, so dass es den Kleinen hilft, wieder einzuschlafen, wenn sie mal aufwachen. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 240 Stunden bei der geringsten Helligkeitsstufe.

Das Nachtlicht gibt es ab dem 27. Juni 2023 für 39,99 Euro.

Quelle tonies GmbH