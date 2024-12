Ex-Stiko-Chef Mertens kritisiert Debatte um Corona-Aufarbeitung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Thomas Mertens, früherer Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), kritisiert die Diskussion um die Aufarbeitung der Corona-Pandemie. „Viele, die `Aufarbeitung` sagen, wollen vor allem mit irgendwem ein Hühnchen rupfen“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Das finde er völlig uninteressant. „Es kann nicht darum gehen, Einzelne an den Pranger zu stellen und zu sagen: Du bist schuld.“ Es habe immer Druck vonseiten der Politik gegeben, so Mertens. „Politiker haben natürlich gedacht: Wir müssen mal irgendwie diese Stiko unter unser Kuratel kriegen, damit die auch das sagen, was wir für richtig halten.“

Besonders stark sei der Druck durch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewesen: „Zwischendurch hatte der Minister schon mal die Vorstellung, diesen lästigen Mertens irgendwie loszuwerden, vielleicht auch gerade deswegen, weil die ständige Kritik so wenig Effekt zeigte.“



Foto: 2G-Regel während der Corona-Pandemie (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts