PM-International spendet 2.376.000 € für Kinder

PM-International spendet 2.376.000 € an World Vision, um Kinder in Not zu unterstützen. Dieser jährliche Beitrag, gespendet von der firmeneigenen Stiftung PM We Care, finanziert wichtige Hilfsprogramme und ist Teil des starken Engagements des Unternehmens für soziale Verantwortung. Die aktuelle Jahresspende umfasst noch nicht die zusätzlichen direkten Spenden und Nothilfen, die PM-International ebenfalls leistet.

Langjährige Partnerschaft mit World Vision

Seit mehr als 20 Jahren verbindet PM-International eine enge Partnerschaft mit World Vision, in deren Rahmen Ressourcen gezielt eingesetzt und langfristige Projekte unterstützt werden, die echten und nachhaltigen Wandel bewirken. Das Unternehmen ist der größte Unternehmenspate von World Vision Deutschland e.V. und finanziert nicht nur die Unterstützung für einzelne Kinder, sondern ganze regionale Entwicklungsprojekte. Diese langfristigen Initiativen, die auf rund 15 Jahre ausgelegt sind, werden in Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden durchgeführt.

„Seit über 20 Jahren ist PM-International ein starker Partner an unserer Seite, der uns dabei hilft, nachhaltige Veränderungen zu schaffen und Kindern langfristige Chancen zu bieten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft, Leben zu verbessern, bündeln wir unsere Stärken und unser Engagement, um eine bessere Zukunft für Bedürftige aufzubauen“, sagt Oliver Müller, Manager Events & Projekte Philanthropie bei World Vision Deutschland e.V.

Derzeit ist PM We Care in Ländern wie Peru, Simbabwe, Tansania, Bolivien, Kambodscha, Bangladesch und Nicaragua aktiv. In 2025 wird PM-International seine Unterstützung auf 600 weitere Patenkinder in Vietnam ausweiten und damit weltweit insgesamt 6.600 Patenkinder, ihre Familien und ganze Gemeinden unterstützen.

Global etwas bewirken, indem Kindern vor Ort geholfen wird

Von Anfang an lagen die wohltätigen Projekte von PM-International in den Händen von Charity-Botschafterin Vicki Sorg. Gemeinsam mit World Vision besucht sie jedes Jahr mindestens eines der Projekte, um die Kinder und ihre Familien zu treffen und den Fortschritt sowie die Auswirkungen ihrer Arbeit vor Ort zu erleben. Dieses Jahr reiste Vicki Sorg nach Bolivien, wo sie an der Einweihung eines neuen Spielplatzes teilnahm, der aus den Erlösen der „Share Your Love“-Kampagne von PM-International im März 2024 finanziert wurde.

„Es war unglaublich bewegend zu sehen, wie dankbar und optimistisch die Menschen trotz ihrer schwierigen Lebensbedingungen sind“, teilte Vicki Sorg mit. „Die Projekte, die wir hier unterstützen, ermöglichen den Zugang zu sauberem Trinkwasser und bieten gesundheitliche und landwirtschaftliche Weiterbildung an. Meine Erfahrungen dort haben mir gezeigt, wie viel Hoffnung und Potenzial in diesen Gemeinschaften steckt.“

Nachhaltige Unterstützung durch gezielte Zusammenarbeit

Die Wohltätigkeitsarbeit von PM-International verfolgt ein klares Ziel: Kindern nicht nur materielle Unterstützung, sondern auch langfristige Chancen für eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Dieser Ansatz spiegelt auch die Unternehmensphilosophie wider – die Lebensqualität der Menschen nachhaltig zu verbessern.

„Es ist Teil unserer Unternehmensphilosophie, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Mit jedem gekauften Produkt schenken unsere Kunden den Patenkindern ‚eine Stunde Leben‘. Das bedeutet, dass ein Teil des Umsatzes jedes verkauften FitLine-Produkts an die Stiftung PM We Care fließt. Durch unsere Partnerschaft mit World Vision können wir unsere Vision global umsetzen, da World Vision über die notwendigen Netzwerke und Fachkenntnisse in den betroffenen Regionen verfügt. Unsere Zusammenarbeit schafft Synergien, die es uns ermöglichen, Ressourcen effektiv einzusetzen und nachhaltige Projekte umzusetzen“, erklärt Vicki Sorg.

Nächstes Ziel: Unterstützung von 10.000 Patenkindern

Mit dem Wachstum des Unternehmens nehmen auch die Möglichkeiten zur Unterstützung der Patenkinder zu. Das nächste Ziel von PM-International ist es, 10.000 Patenkinder zu unterstützen, um noch mehr Kindern weltweit eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter https://www.pm-international.com/de/de/pm-we-care/

Quelle Bild und Text PM-International AG