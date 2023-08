All-Inclusive by Marriott Bonvoy baut Luxussegment weiter aus

Sechs exklusive Resorts in der Karibik und in Lateinamerika geplant

Rund-um-Sorglos: Die All-Inclusive-Resorts von Marriott Bonvoy umfassen derzeit neun führende Marken von Marriott International in Lateinamerika und der Karibik. Außergewöhnlicher Service, kulinarische Vielfalt und exklusive Erlebnisse für jede Altersgruppe zeichnen die Hotels aus. Nach der erfolgreichen Eröffnung des Sanctuary Cap Cana, A Luxury Collection All-Inclusive Resort Anfang 2023 stockt Marriott Bonvoy sein Portfolio im gehobenen Segment nun weiter auf. So sind zwischen 2024 und 2026 durch die verstärkte Zusammenarbeit mit den Marken The Ritz-Carlton, JW Marriott, W Hotels und The Luxury Collection insgesamt sechs All-Inclusive-Häuser in Mexiko, Brasilien und der Dominikanischen Republik geplant.

Als Auftakt wird das Almare, A Luxury Collection All-Inclusive Resort auf der mexikanischen Ferieninsel Isla Mujeres Anfang 2024 erstmals Gäste empfangen. 2025 debütiert das W All-Inclusive in Punta Cana exklusiv für Erwachsene in der Dominikanischen Republik. Das JW Marriott All-Inclusive Costa Mujeres Premiere in Mexiko und das JW Marriott Maricá im brasilanischen gehen schließlich 2026 als zwei der ersten All-Inclusive-Hotels der Marke weltweit an den Start. Mit dem Rock in Rio Autograph Collection Maricá ist zudem ein weiteres Rundum-Sorglos-Haus in der Brasilianischen Metropole in Planung, und mit dem Adults-Only-Hotel W All-Inclusive Costa Mujeres ein weiteres an der Mexikanischen Küste. Weitere Informationen finden sich unter www.all-inclusive.marriott.com.

Almare, A Luxury Collection All-Inclusive Resort, Isla Mujeres – Mexiko

Unmittelbar auf dem Eiland Isla Mujeres nördlich von Cancún entsteht das Almare All-Inclusive Resort mit 105 Zimmern für Gäste ab 16 Jahren. Als Mitglied der Luxury Collection will das neue Domizil landestypische Architektur und Design auf moderne Weise vereinen. Vier Restaurants, zwei Pools sowie ein eigener Beach Club runden das Angebot ab.

W All-Inclusive Punta Cana – Dominikanische Republik

Das W All-Inclusive Punta Cana in Uvero Alto ist das erste All-Inclusive-Haus der W-Hotels in der Dominikanischen Republik und eines der ersten weltweit. Neben 349 Zimmern und Suiten – einige davon mit eigenem Pool – wird ein besonderes Highlight der großzügige Spa mit elf Behandlungsräumen sein.

JW Marriott Costa Mujeres – Mexiko

Inmitten der tropischen Vegetation des Nordens Mexikos entsteht das JW Marriott All-Inclusive Costa Mujeres und ist mit seinem Spa sowie sechs Restaurants und mehreren Swimmingpools der ideale Ort für achtsamen Urlaub. Neben 283 Zimmern und Suiten sollen außerdem 53 Wohneinheiten entstehen.

Rock in Rio Autograph Collection Maricá, Rio de Janeiro – Brasilien

Der neuste Zuwachs der Autograph Collection ist ein Projekt der Superlative. Mit 912 Zimmern direkt am Strand soll der Komplex an das größte Musik- und Entertainmentfestival „Rock in Rio“ erinnern und punktet mit täglichen Open-Air-Shows, Livemusik und In- sowie Outdoor-Entertainment durch bekannte Künstler.

W All-Inclusive Costa Mujeres – Mexiko

Das Adults-Only Resort punktet vor allem mit atemberaubenden Ausblicken über den Ozean. Foodies kommen in fünf Restaurants auf ihre Kosten – inspiriert aus aller Welt. Zehn exklusive Residenzen sind hingegen das absolute Highlight für Luxusreisende. Das hoteleigene „Village“ sorgt mit unzähligen Shops, Restaurants, Bars und Entertainment ebenfalls für Abwechslung.

Bild © Marriott International

Quelle STROMBERGER PR GmbH