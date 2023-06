Expansion in Europa: MINT eröffnet Standort in Deutschland

KI-basierte Software für Advertising Resource Management

MINT (https://mint.ai/), weltweit führender Anbieter von Software für Advertising Resource Management (ARM), stärkt seine Präsenz in Europa mit der Eröffnung eines neuen Büros in München. Von dort wird Manuel von Strauch als neu ernannter Head of Sales die Go-to-Market- und Vertriebsstrategien von MINT weiterentwickeln, neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen und Kunden in der Region unterstützen.

Die ARM-Lösungen von MINT basieren auf KI und Automatisierung. Sie zielen darauf ab, Governance, Transparenz und Effizienz des Media-Einkaufsprozesses für Marken und ihre Agenturen zu verbessern. Die Eröffnung der neuen Niederlassung in Deutschland ist ein weiterer wichtiger Schritt für das europäische Wachstum des Unternehmens, das bereits auf Erfolgsgeschichten in Italien, Frankreich und seit kurzem auch im Vereinigten Königreich verweisen kann.

2022 konnte MINT ein weltweites Wachstum von 34 % verzeichnen. Die Anzahl der neuen Kunden in verschiedenen Bereichen stieg um über 25 % und ein weiteres Jahr mit exponentiellem Wachstum wird prognostiziert. Aktuell beschäftigt das Unternehmen mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 14 verschiedenen Ländern. Über 60 % davon sind in den Bereichen Technologie und Produktdesign tätig. Dies unterstreicht das Engagement und die Bereitschaft von MINT, in Forschung und Entwicklung zu investieren, um weiteres Wachstum voranzutreiben. In Anerkennung seiner Leistungen hat MINT kürzlich die Auszeichnung „International Revelation“ des französischen Business Accelerators und B2B-Veranstalters lesBigBoss erhalten.

Generell wird erwartet, dass der digitale Werbemarkt in Europa bis zum Jahr 2026 ein Volumen von 178,6 Milliarden Euro erreicht.* Dies würde einem Anstieg von fast sechs Milliarden Euro seit 2021 entsprechen. Deutschland war 2022 der zweitgrößte Markt bei den Werbeausgaben mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 0,9 % und wurde lediglich vom Vereinigten Königreich übertroffen.

Salvatore Internullo, Chief Growth Officer bei MINT, kommentiert:

„Mit dem Einstieg in den deutschen Markt möchten wir die Präsenz von MINT in der Region EMEA ausbauen und die Media-Aktivitäten unserer Kunden mit innovativer Technologie weiter optimieren. Manuel verfügt über sehr große Erfahrung im Vertrieb von SaaS-Lösungen und in der B2B-Beratung. Bei der Erschließung dieses neuen Marktes wird dies für uns von unschätzbarem Wert sein. Wir freuen uns darauf, mit deutschen Marken und Agenturen zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihre Werberessourcen schnell, effizient und transparent über eine einzige Plattform zu steuern.“

Manuel von Strauch bringt 20 Jahre Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit namhaften SaaS-Anbietern wie Siteimprove, Datto, Khoros und Oracle mit.

„MINT kann in anderen europäischen Märkten bereits eine klare Erfolgsbilanz vorweisen. Dies verschafft uns das Momentum, mit voller Kraft auch in Deutschland durchzustarten. Wir möchten den Grundstein dafür legen, uns als Branchenführer weiterzuentwickeln und die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden in allen Märkten zu erfüllen. Die Media-Landschaft ist weltweit sehr komplex und es gibt erhebliche Herausforderungen, die beispielsweise durch Themen wie Veränderungen im Datenschutz und Fragmentierung getrieben werden. Es ist daher ein ebenso spannender wie günstiger Zeitpunkt, die innovativen Lösungen von MINT auf dem deutschen Markt zu positionieren“, sagt Manuel von Strauch.

MINT wurde von Business Insider in die Liste der Unternehmen im Bereich digitales Marketing aufgenommen, die im Jahr 2023 für eine Akquisition in Frage kommen. Mit der für diesen Sommer geplanten Eröffnung einer US-Niederlassung stellt MINT die Weichen für eine weitere globale Expansion.

