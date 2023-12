Ein Gefühl von Zuhause

Familienurlaub bei harry’s home hotels & apartments

Große Zimmer, viel Bewegungsfreiheit und Küchen, in denen sogar Teenager satt werden: harry’s home hotels & apartments bietet Spielraum für kleine und große Familien. Ob zu dritt im Studio oder mit den Großeltern im Apartment – in allen 13 Häusern der österreichischen Hotelgruppe kann der Citytrip flexibel gestaltet werden. An einigen Standorten freuen sich jüngere Gäste zudem über Kinderspielzimmer.

Währenddessen entspannen Erwachsene in harry’s Wohnzimmer, lässiger Treffpunkt und gemütlicher Rückzugsort zugleich. Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten in alpine Landschaften oder lebendige Stadtzentren machen einen Aufenthalt bei harry’s home zum besonderen Erlebnis für die ganze Familie. Dank der zentralen Lage aller Häuser genießen sie außerdem die nachhaltige Anreise per Bahn. Kinder bis elf Jahre übernachten im Rahmen des kids4free-Angebots übrigens ganz umsonst. Das Frühstück gibt es kostenfrei obendrauf, sofern es von den Eltern dazu gebucht wurde. Ein Family & Friends Zimmer inklusive Frühstück kostet ab 126 €/Nacht. www.harrys-home.com

Von Kitchenette bis Kinderspielzimmer

Bis zu sechs Personen haben in den harry’s home Family & Friends Zimmern und Apartments Platz. Die großzügig ausgestattete Kitchenette samt Essbereich wird für gemütliche Kochabende genutzt, das Sofa zum Lümmeln kann als zusätzliche Schlafmöglichkeit umfunktioniert werden und der begehbare Kleiderschrank bietet genügend Fläche zum Verstauen. Waschen und trocknen können Gäste ihre Kleidung bei Bedarf in den service points, die es in allen Häusern gibt.

Dank der Schallisolierung in den Räumen brauchen sich Eltern über die Lautstärke ihrer Sprösslinge übrigens keine Gedanken zu machen. Richtig auspowern können sie sich allerdings in den liebevoll eingerichteten Spielzimmern in München, Steyr, Linz, Bischofshofen, Telfs und Bern. Von Basteltisch über Bällebad bis hin zur Kletterwand und Leseecke findet sich dort alles, was Kinderherzen höher schlagen lässt.

Ausflugsziele für die ganze Familie

Alle 13 Standorte der harry’s home hotels & apartments befinden sich in bester urbaner Lage, um als Familie die umliegenden Regionen und Städte zu erkunden. So lohnen sich etwa im idyllischen Bischofshofen im Salzburger Land die Besichtigung der berühmten Skisprung-Schanze oder ein Besuch in der Erlebnis-Therme Amadé. In Telfs bei Innsbruck wiederum lockt die Tiroler Bergwelt mit zahlreichen Outdoor-Möglichkeiten vom Aussichtsberg Rangger Köpfl bis hin zu nahegelegen Winterwanderwegen rund um Seefeld und Ganzjahres-Zielen wie das Boulder- und Kletterzentrum Telfs. In den meisten österreichischen harry’s home hotels stehen Gästen obendrein E-Bikes inklusive umfangreicher Service-Station zur Verfügung. Familien, die es in größere Metropolen zieht, erhalten auch dort entsprechende Sightseeing-Tipps – vom Münchner Olympiapark über Deutschlands größten Zoo in Berlin bis hin zum berühmten Wiener Prater.

Über harry’s home hotels & apartments. harry’s-home-Gründer Harald Ultsch eröffnete 2023 mit Zürich-Limmattal, Berlin-Moabit und Villach, nach Telfs in Tirol und Bern-Ostermundigen (2022), Bischofshofen und Steyr (2021), Zürich-Wallisellen (2019), München-Moosach (2015), Wien (2012), Dornbirn (2010), Linz-Urfahr (2009) und Hart bei Graz (2006) sein insgesamt elftes, zwölftes und dreizehntes Haus der Tiroler Hotelkette. Weitere Projekte sind derzeit in Entwicklung. 2023 wurden den österreichischen Häusern der „harry‘s home“-Hotelgruppe das Österreichische Umweltzeichen sowie das EU Ecolabel verliehen. Zudem sind sie auch als „Tirols bestes Familienunternehmen“, das harry’s home Wien als „TOP-Lehrbetrieb“ ausgezeichnet. In vierter und fünfter Generation führt Hoteliersfamilie Ultsch auch das Hotel Schwarzer Adler sowie das ADLERS Lifestyle-Hotel, beide in Innsbruck. Zusammen mit den beiden Häusern umfasst harry’s home hotels & apartments mehr als 1.300 Zimmer und knapp 3.400 Betten. www.harrys-home.com

Bild Sofa, Smart TV und eine voll ausgestattete Küchenzeile mit Esstisch – die Apartments der harry’s home hotels & apartments bieten reichlich Platz für die ganze Familie. © harry’s home hotels & apartments/Daniel Zangerl

Quelle AHM Kommunikation