Fantomfilm mit World Media Award geehrt

Ausgezeichneter Image-Film: „Dr. Stolberg in Nöten“ mit World Media Award ausgezeichnet.

Das unterhaltsame Unternehmens-Movie der Fantomfilm GmbH für die Firma consus clinicmanagement wurde im internationalen Wettbewerb Zweiter in der Kategorie Unternehmensfilme. Die World Media Awards wurden zum 23. Mal vergeben und ehren herausragende Lösungen aus TV und Corporate Media auf internationaler Ebene. Ausgezeichnet werden audiovisuelle, gedruckte und online-Produktionen unter besonderer Berücksichtigung, wie effektiv die benannte Zielgruppe angesprochen wird.

Der 3-Minuten-Unternehmensfilm „Dr. Stolberg in Nöten“ wurde von der Berliner Filmproduktionsfirma Fantonfilm GmbH für den Dienstleister consus clinicmanagement wie ein Kurz-Spielfilm inszeniert: Der Krankenhausleiter flieht vor dem Chaos seiner Verwaltung. Ihm erscheint die bezaubernde Jeannie. Gegen die enormen internen Probleme ist der Flaschengeist mit seiner Magie jedoch hilflos. Er zaubert die Rufnummer von consus clinicmanagement herbei. Der Chef erscheint und beginnt mit der Prozessoptimierung des Krankenhauses. Ergebnis: Dr. Stolberg und sein Team sind wieder auf Kurs.

Der ausgezeichnete Imagefilm „Dr. Stolberg in Nöten“ entstand nach einem Drehbuch und unter der Regie von Eva Habermann. Die Schauspielerin schlüpfte dabei selbst in die Rolle der bezaubernden Jeannie. „Diese Anerkennung für meine allererste Corporate-Regie-Arbeit ist etwas ganz Besonderes für mich und unsere noch junge Filmproduktionsfirma“, sagt Eva Habermann.

2017 gründete Eva Habermann mit 25 Jahren Erfahrung im TV-Geschäft als Schauspielerin gemeinsam mit dem Filmemacher Alexander König die Filmfirma Fantomfilm GmbH in Berlin. Im Fokus steht die Produktion von Independent-Filmen und Unternehmensfilmen. „Unsere Imagefilme für Unternehmen haben einen cineastischen Anspruch. Unsere Kunden profitieren in allen Bereichen der Film-Erstellung von einem absoluten Profi-Team. Wir lieben es, Stoffe zu entwickeln und zu verwirklichen“, so Geschäftsführerin Eva Habermann. Sie liebt Filme und sie liebt es, Filme möglich zu machen. Ob als Schauspielerin, Synchronsprecherin, Moderatorin oder Filmproduzentin.

Mit dem Silver Award in der Kategorie Corporate Communications setzte sich Fantomfilm gegen über 800 Einreichungen aus mehr als 40 Ländern durch: https://www.fantomfilm.tv/corporate-film/imagefilm

Bild Eva Habermann @Oliver Look

Quelle SOCIETY RELATIONS & Communications