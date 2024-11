FDP-Generalsekretär sieht Union als Wunsch-Koalitionspartner

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Für FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai steht die Union als Wunsch-Koalitionspartner fest.

„Für mich ist jetzt schon erkennbar, mit wem wir die größten Schnittmengen haben“, sagte Djir-Sarai am Montag den Sendern RTL und ntv. Besonders beim Thema Wirtschaft habe er einen präferierten Koalitionspartner: „Da brauche ich mir nur die Wahlprogramme anzuschauen. Da ist die Union mir deutlich näher als die anderen“, stellte er fest.

„Ich bin davon überzeugt, dass mit der jetzigen SPD, aber auch mit den Grünen die Probleme des Landes so nicht gelöst werden können“, so der FDP-Generalsekretär weiter. „Deswegen ist auch ganz klar das Ziel, auch Teil der nächsten Bundesregierung zu sein. Und mir wäre es am liebsten, wenn Sie mich persönlich fragen, am liebsten mit der Union. Denn eins ist aus der jetzigen Sicht für mich völlig klar: Die Union, die CDU, wird diese Bundestagswahl gewinnen. Für mich ist völlig klar, dass Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler sein wird“, legte sich Djir-Sarai fest.



