Frieda Health: Hilfe für Frauen in den Wechseljahren

Frieda Health Gründerin Valentina Ullrich hat eine Mission: Die medizinische Versorgungslücke für Frauen in den Wechseljahren zu schließen

Valentina Ullrich gründete Frieda Health, weil sie erkannte, wie sehr das Gesundheitssystem Frauen in den Wechseljahren übersehen hat. Als erfahrene Produktentwicklerin, die erfolgreich digitale Lösungen bis zur Marktreife führte, hatte sie genug von kurzfristigen Projekten. Sie wollte mehr – eine Vision, die wirklich etwas verändert und Frauen dort unterstützt, wo es am meisten gebraucht wird. Und genau das fand sie in der großen Versorgungslücke, die Frauen in den Wechseljahren oft alleine lässt.

In dieser Nische sah Valentina eine klare Chance: mit digitalen Lösungen ein Angebot zu schaffen, das es in dieser Form noch nicht gibt. Frieda Health ist die Antwort auf eine jahrelang unbeachtete Herausforderung, die Frauen in dieser Lebensphase betrifft – und das auf eine Art und Weise, die den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts gerecht wird.

Mit einem Team aus führenden Expert*innen baute Valentina Frieda Health auf – und das mit einer klaren Mission: Frauen eine selbstbestimmte, gesunde Zukunft zu ermöglichen. An ihrer Seite steht unter anderem Prof. Dr. Petra Stute, Vizepräsidentin der Europäischen Menopausengesellschaft, eine der renommiertesten Menopause-Spezialistinnen Europas.

Doch Frieda Health ist mehr als nur eine digitale Beratung. Die Plattform kombiniert die neuesten Erkenntnisse aus klinischen Studien mit dem echten Feedback der Nutzerinnen – so entsteht eine maßgeschneiderte Lösung für jede Frau. Ob präventive Beratung, maßgeschneiderte Therapieoptionen oder gezielte Unterstützung bei alltäglichen Herausforderungen – Frieda Health passt sich an die individuellen Lebensrealitäten an.

Natürlich war der Weg dorthin alles andere als einfach. Die Anforderungen des deutschen Gesundheitssystems, strenge Datenschutzrichtlinien und langwierige Genehmigungsprozesse haben sie vor enorme Herausforderungen gestellt. Doch für Valentina und ihr Team war das nie ein Grund, aufzuhören. Im Gegenteil: Die Erfolgsgeschichten der Kundinnen sind die größte Motivation, weiter zu machen.

Valentinas langfristige Zielsetzung ist es, Frauen nicht nur während der Menopause zu unterstützen, sondern ihnen durch präventive Maßnahmen und evidenzbasierte Gesundheitslösungen auch gesunde, aktive Lebensjahre zu ermöglichen. In fünf Jahren soll Frieda Health die erste Anlaufstelle für Frauen sein, die ihr Leben nachweislich gesünder und selbstbestimmter gestalten wollen.

Mit Frieda Health haben Frauen in den Wechseljahren endlich die digitale Plattform, die sie verdienen, betreut von einem Team, das sie in jeder Lebensphase unterstützt.

Bild @Frieda Health

Quelle SPApress