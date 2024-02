FDP stellt Forderungen zum Haushalt 2025 auf

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die FDP-Führung stellt erste Forderungen für den Haushalt 2025 auf.

Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sagte der „Bild“ (Montagausgabe): „Deutschland hat seit fast einem Jahrzehnt strukturelle Mängel. Steigende Zinsen, die nachlassende Nachfrage aus China und die Folgen des Ukraine-Kriegs haben die offengelegt. Deshalb müssen wir größere Anstrengungen unternehmen, um unsere Wirtschaft wieder in Fahrt zu bringen. Der Haushalt 2025, dessen Entwurf bis zum Sommer aufgestellt wird, sollte die Grundlagen für eine Wirtschaftswende legen.“

FDP-Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki sagte ebenfalls der „Bild“: „Priorität muss die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes haben. Dem hat sich alles andere unterzuordnen.“ FDP-Fraktionschef Christian Dürr fordert in „Bild“ für den kommenden Haushalt „eine Wirtschaftswende, also echte Entlastungen für unsere Unternehmen“. Das ambitionierte Ziel: „Wir wollen unsere Volkswirtschaft zurück an die Spitze bringen.“



Foto: Christian Lindner und Wolfgang Kubicki (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts