FED-Sitzung: Die nächste Schlacht lautet „höher und länger“

Die bevorstehende Fed-Sitzung kommentiert Blerina Uruci, Chefvolkswirtin für die USA bei T. Rowe Price:

Die Fed wird wahrscheinlich am Mittwoch, den 20. September, eine Entscheidung über die Beibehaltung der Zinssätze bekannt geben, was die Markterwartung war und seit einiger Zeit als ausgemachte Sache gilt. In der nächsten Woche wird die Fed ihre Prognosen zu den Wirtschaftsaussichten und Zinserwartungen in der Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen (SEP) aktualisieren.

Ich gehe davon aus, dass die Wachstumsprognosen für 2023 nach oben, die Arbeitslosenquote nach unten und die Inflationsprognose nach oben revidiert werden, was vor allem die Datenergebnisse seit Juni widerspiegelt. Das Punktdiagramm wird wohl weiterhin eine weitere Zinserhöhung für dieses Jahr zeigen, auch wenn einige Punkte nach unten verschoben wurden, was die veränderte Sichtweise einiger dovisher FOMC-Mitglieder widerspiegelt, die der Meinung sind, dass die Geldpolitik bereits „restriktiv genug“ sei.

Die Zinsprognosen für 2024 sollten meines Erachtens im Mittelpunkt stehen und könnten als Kommunikationsmittel für Powells Botschaft „höher für länger“ genutzt werden. Ich gehe davon aus, dass das Dot-Plot-Diagramm weiterhin vier Zinssenkungen um 25 Basispunkte für das nächste Jahr als angemessen erscheinen lässt. Es besteht jedoch ein erhebliches Risiko, dass die Fed in Anbetracht der insgesamt robusten Wirtschaft und der nach wie vor niedrigen Arbeitslosenquote im nächsten Jahr weniger Zinssenkungen für angemessen hält. Diese beiden Faktoren machen deutlich, dass es keine ausgemachte Sache ist, dass die Inflation mittelfristig auf 2,0 % sinken wird, wenn das Wachstum über dem Potenzial und der Inflationsrate bleibt.

Ein weiteres Risiko für den SEP besteht darin, dass die Schätzung des langfristigen Gleichgewichtszinssatzes nach oben korrigiert werden könnte. Die Motivation für einen solchen Schritt könnten die jüngsten Schätzungen des Fed-Modells sein, die darauf hindeuten, dass sich der Zinssatz nach oben verschoben haben könnte. Auch wenn wir über die Vorzüge und Mängel solcher Modelle diskutieren können, ist es möglich, dass sie den Konsens im FOMC dahingehend beeinflussen, dass sich die Wirtschaft allmählich in Richtung strukturell höherer längerfristiger Zinssätze bewegt.

Die Fed könnte auch den Anstieg der langfristigen Treasury-Renditen als Argument für strukturell höhere Zinssätze verwenden, d.h. sie könnte das Signal der Marktpreise aufgreifen. Dies mag ein wenig zirkulär klingen, da die Marktteilnehmer auch Signale von den Projektionen des FOMC über die künftige Entwicklung der Zinssätze aufnehmen, aber ich glaube nicht, dass es für das FOMC eine unüberwindbare Hürde ist, zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen.

Was die Novembersitzung angeht, so stehen die Chancen meines Erachtens immer noch 50/50, auch wenn die Marktpreise in letzter Zeit eine geringere Wahrscheinlichkeit einpreisen. Die Hauptrisiken für die Entscheidung auf der November-Sitzung sind: (1) ein möglicher Stillstand der Regierung (bereits im Oktober, wenn kein Beschluss zur Fortsetzung der Verhandlungen unterzeichnet wird) und (2) der AUW-Streik.

Sollten sich diese Probleme in die Länge ziehen und zu Verzerrungen bei den kurzfristigen Daten führen, könnte der FOMC angesichts der erhöhten Ungewissheit für eine Untätigkeit im November plädieren. Eine letzte Zinserhöhung könnte jedoch noch im Dezember erfolgen.

Ich glaube immer noch, dass wir uns dem Ende des Straffungszyklus nähern. Die nächste Schlacht für die Fed wird unter dem Motto „höher und länger“ ausgetragen werden. Für diese Botschaft wird die sauberste Kommunikationsstrategie darin bestehen, die Punkte für 2024 zu verwenden und die Zinssenkungen schrittweise zurückzunehmen, wenn die Daten zeigen, dass die Wirtschaftstätigkeit und der Arbeitsmarkt widerstandsfähig bleiben.

Foto von Blerina Uruci (Quelle: T. Rowe Price)

