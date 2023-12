Fed verändert Leitzins erneut nicht

Washington (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Notenbank lässt den Leitzins im Dollarraum wie von den meisten Marktteilnehmern erwartet zum dritten Mal in Folge unverändert. Er werde weiter in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent liegen, teilte die Fed am Mittwoch mit.

Aktuelle Indikatoren legten nahe, dass sich das Wirtschaftswachstum von seinem „kräftigen Tempo“ verlangsamt habe, hieß es im Kommentar zum Zinsentscheid. Damit dürften die Chancen auf Zinssenkungen wieder ein bisschen gesunken sein. Der Beschäftigungszuwachs habe sich zuletzt abgeschwächt, bleibe aber stark. Die Inflation habe im Laufe des Jahres zwar nachgelassen, bleibe aber erhöht, so die Fed.



Foto: US-Dollar (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts