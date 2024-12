filu eröffnet seine fünfte Tierarztpraxis in Köln, leitende Tierärztin wird Dr. med. vet. Dominique Maria Tordy

Das 2022 gegründete Praxisnetzwerk filu, das modernste Tiermedizin mit attraktiven Arbeitsbedingungen verbindet, erweitert seine Führungsebene: Dr. med. vet. Dominique Tordy übernimmt die Position der leitenden Tierärztin der neuen filu-Praxis in Köln. Aktuell betreibt filu mit Köln fünf Tierarztpraxen – zwei in München sowie jeweils eine in Hamburg, Düsseldorf und Köln. Weitere Praxiseröffnungen sind in Kürze geplant.

Das Ziel von filu ist es, die tiermedizinische Versorgung in Deutschland nachhaltig zu verbessern und gleichzeitig ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden zu schaffen. Hierfür setzt filu auf Digitalisierung, moderne Behandlungsmethoden sowie innovative Medizin. Dabei legt das Unternehmen auch besonderen Wert auf die Fürsorge für seine Mitarbeitenden und bietet Arbeitsbedingungen, die sich deutlich von den üblichen Standards der Branche abheben. Die Praxisphilosophie basiert auf der Überzeugung, dass ein positives Arbeitsumfeld entscheidend zur Verbesserung der tiermedizinischen Versorgung beiträgt. Unter dem Motto „happy vets, happy pets“ verfolgt filu das Ziel, sowohl das Wohl der Tiere als auch das der Mitarbeitenden zu fördern. Aktuell beschäftigt filu bereits über 100 Mitarbeiter an fünf Standorten.

„Wir sind sehr glücklich, Dr. med. vet. Tordy für unser Team gewonnen zu haben. Mit ihrer Leidenschaft für die Tiergesundheit und ihrem Engagement, Haustiere wie wertvolle Familienmitglieder zu behandeln, wird sie einen wichtigen Beitrag zu unserer Mission leisten. Besonders liegt Dr. med. vet. Tordy eine gute Kommunikation am Herzen, wobei die Kommunikation mit den Tierhaltern und innerhalb des Praxis-Teams den gleichen Stellenwert genießt. Eine Haltung, die ideal mit unseren Werten übereinstimmt“, sagt Dr. med. vet. Anna Magdalena Naderer, Chief Veterinary Officer und Mitgründerin von filu.

Dr. Tordy bringt 16 Jahre Erfahrung als praktische Tierärztin mit. Sie ist Buchautorin und klärt in den sozialen Medien sowie im Fernsehen über Haustiergesundheit auf. Als zertifizierte Chirurgin liegt ihr Schwerpunkt auf Chirurgie und Notfallversorgung. Für ihre Promotion an der Stiftung Tierärztliche Hochschule in Hannover erforschte sie mehrere Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer-IGB Verfahren zur Vermeidung von Tierversuchen. Dr. Tordy zeichnet sich durch ihre empathische Herangehensweise im Umgang mit tierischen Patienten und deren Haltern aus und setzt sich leidenschaftlich für deren Wohlbefinden und Gesundheit ein. Gleichermaßen liegt ihr das Wohl ihrer Mitarbeitenden am Herzen, die sie entsprechend der individuellen Stärken fördert und unterstützt.

Bild:Dominique Tordey final low res Bildquelle:filu

Quelle:public performance