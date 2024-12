Kolsquare übernimmt Woomio:

Ein Meilenstein für die Expansion der Influencer-Marketing-Plattform in Europa

Kolsquare, Europas führende Influencer Marketing Plattform und zertifizierte B-Corporation, gibt heute die Übernahme von Woomio, die in Nordeuropa führende Influencer Marketing Software, bekannt. Diese Transaktion ist der nächste Schritt in der kontinuierlichen Expansion von Kolsquare mit dem erklärten Ziel, die Führungsposition in Europa weiter zu stärken.

Woomio wurde 2014 von Zeth Edwardsen und Torsten Petersen in Kopenhagen gegründet und ist eine End-to-End-Softwarelösung, die es Marketern ermöglicht, erfolgreiche Creator-Programme durchzuführen. Das Unternehmen ist in 16 Ländern mit einem starken Fokus auf Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland etabliert. Woomio unterstützt über 300 erfolgreiche Agenturen und Marken – darunter Rituals, Flying Tiger und Red Bull.

Kolsquare wurde 2018 von CEO Quentin Bordage in Paris gegründet. Durch sein rasantes Wachstum hat sich Kolsquare seinen Platz als Top-Lösung für datengesteuertes Influencer-Marketing in Europa gesichert. Die Plattform bietet eine All-in-One-SaaS-Lösung für die Skalierung von Influencer-Marketing-Strategien durch authentische KOL-Partnerschaften (Key Opinion Leader) und beschäftigt über 50 Mitarbeiter.

Als zertifizierte B-Corporation unterstützt Kolsquare das verantwortungsvolle Influencing, indem es sich für Transparenz, ethische Praktiken und bedeutsame Kooperationen einsetzt. Durch charakteristische Funktionen wie den ‚Compliance Score‘, den #InfluenceForGood-Filter und den ‚Audience Credibility Score‘ ist Kolsquare außerdem bestrebt, technologische Innovation mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu verbinden. 2024 schloss sich Kolsquare der team.blue-Gruppe an, einem der größten privaten Tech-Unternehmen in Europa.

Das schnelle Wachstum von Kolsquare in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Großbritannien wird durch diese Übernahme weiter beschleunigt und ermöglicht eine kontinuierliche Expansion in ganz Europa und darüber hinaus.

Durch den Beitritt zu Kolsquare wird sich Woomio auch an der Förderung ethischer Praktiken in der Influencer-Marketing-Branche beteiligen und damit die Rolle von Kolsquare als Pionier im Bereich Responsible Influence weiter festigen.

„Diese Übernahme markiert ein aufregendes neues Kapitel, da wir unsere Kräfte mit Kolsquare vereinen. Als Gründer von Woomio ist es inspirierend zu sehen, dass unsere Arbeit als perfekte Ergänzung zu Kolsquares außergewöhnlichem Produkt und hochkarätigem Team anerkannt wird. Gemeinsam kombinieren wir die einzigartigen Stärken beider Unternehmen, um unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten und die Zukunft des Influencer Marketings neu zu definieren. Wir freuen uns darauf, diese neue Reise anzutreten und einen noch größeren Einfluss in den nordischen Ländern und darüber hinaus zu haben“ sagt Zeth Edwardsen, Mitbegründer und CEO.

„Wir freuen uns sehr, dass Woomio Teil von Kolsquare wird, was uns ein starkes Engagement im schnell wachsenden Influencer-Marketing-Bereich in den nordischen Ländern ermöglicht, auf den wir uns seit unserem Start nur begrenzt konzentriert haben. Wir waren wirklich beeindruckt von der Qualität des Woomio-Produkts, dem beeindruckenden Kundenportfolio mit inspirierenden Marken und Agenturen, aber auch von dem Team, das in der Region seit Jahren einen unglaublichen Job macht. Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, die Marken von morgen, wo auch immer sie sich befinden, mit den Superkräften des Einflusses auszustatten“, sagt Quentin Bordage, CEO von Kolsquare.

Bild:Quentin Bordage, CEO Kolsquare

Quelle:Kolsquare