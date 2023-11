Romantischer Adventzauber in Filzmoos: Bergdorf Adventmarkt am Dorfplatz und Weihnachtsidylle auf den Hofalmen

– Weihnachtsidylle am Fuße der Bischofsmütze: Mit dem Pferdeschlitten, mit Schneeschuhen oder zu Fuß am Winterwanderweg zu den Hofalmen

– Bergdorf Adventmarkt am Dorfplatz: Romantischer Adventmarkt mit Weihnachtsbäckereien, Kunsthandwerk und einem Besuch beim „Filzmooser Kindl“

Filzmoos lädt Naturfreunde und Bergliebhaber und alle, die sich nach einem echten, ursprünglichen Advent sehnen, ein, die Vorweihnachtszeit in idyllischer Atmosphäre auf der Hofalm, am Talschluss des Bergdorfes Filzmoos zu erleben. Die Weihnachtsidylle Filzmoos ist ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein, für Jung und Alt. Die Weihnachtsidylle auf den Hofalmen erreicht man am besten zu Fuß (ca. 1 Stunde Gehzeit) auf dem geräumten Winterwanderweg, mit Schneeschuhen durch den tief verschneiten Winterwald, mit dem Taxibus oder bei einer romantischen Pferdeschlittenfahrt. Die Zufahrt zur Hofalm ist im Winter für den Individualverkehr gesperrt.

Auf den Hofalmen angekommen, erwartet die Besucherinnen und Besucher eine unvergleichliche Winterlandschaft am Fuße der mächtigen Bischofsmütze. Von den beiden uralten Almhütten, der Oberhofalm und der Unterhofalm, führt ein Rundweg über den verschneiten, von Fackeln sanft beleuchteten Almboden zum Almsee. Schon der Weg durch den knirschenden Schnee unter dem Sternenhimmel ist ein romantisches Wintererlebnis.

Besonders herzerwärmend sind die liebevoll gestalteten Stationen wie die kleine Felskapelle, das hell erleuchtete Bergdorf am See, die Weihnachtskrippe im Bergwald, der riesige Scherenschnitt mit der Heiligen Familie, den Hirten und den Heiligen Drei Königen, die Hütte des Märchenerzählers Gottfried oder die Feuerstellen, an denen man sich mit Tee, Punsch oder Glühwein aufwärmen kann. Entlang des Weges begrüßen die Filzmooser Weisenbläser, Sängergruppen, die Anglöcklergruppe mit adventlichen Klängen und manchmal schauen auch echte Filzmooser Perchten (die zwar furchterregend aussehen, aber nicht zu fürchten sind) vorbei.

Filzmooser Adventmarkt am Dorfplatz

Der Duft von Weihrauch, Vanillekipferl und Glühmost mischt sich in der Adventzeit im Bergdorf Filzmoos mit den Klängen der Weisenbläser und dem Geläut der Pferdeschlitten. Beim Dorfadvent erleben die Besucherinnen und Besucher einen romantischen Adventmarkt mit Weihnachtsbäckereien, Kunsthandwerk, Dekorationen für die Weihnachtszeit und Live-Programm am Dorfplatz. Ein Adventspaziergang führt durch das Bergdorf zur Wallfahrtskirche mit dem berühmten „Filzmooser Kindl“ und wieder zurück zum Dorfplatz. Für die Kinder gibt es am Filzmooser Adventmarkt am Dorfplatz ein Christkind-Postamt. Der Dorfadvent ist an allen vier Adventwochenenden von Freitag bis Sonntag (außer am 24.12.) jeweils von 16 bis 20 Uhr, geöffnet.

Termine der Filzmooser Weihnachtsidylle auf den Hofalmen:

jeden Freitag, Samstag, Sonntag von 1. bis 22. Dezember

an den Weihnachtsfeiertagen 25. und 26. Dezember

jeden Mittwoch im Dezember

Jeweils von 17.00 bis 20.00 Uhr

Für die Einkehr in die Almen wird eine Reservierung empfohlen:

Oberhofalm: Tel.: +43(0)664 4457781, filzmoos@oberhofalm.at

Unterhofalm, Tel.:+43(0)664 3566751, info@unterhofalm.at

Parkplatz: bei der Mautstelle Hofalm – Filzmoos

danach ca. 1 Stunde Fußweg, gutes Schuhwerk erforderlich

Almshuttle: Taxi Jäger, Tel.: +43 (0)664 1806453, info@taxi-jaeger.at

Pferdeschlittenfahrt: buchbar bei allen Fiakern in Filzmoos – www.filzmoos.at

Eintritt Weihnachtsidylle: Kinder – FREI, Erwachsene 6,50 Euro

(für Urlaubsgäste mit der Filzmoos Winter Card – kostenlos)

Mehr Informationen: www.filzmoos.at, www.unterhofalm.at und www.oberhofalm.at

Termine Bergdorf Adventmarkt am Dorfplatz von Filzmoos:

an allen vier Adventwochenenden von Freitag bis Sonntag:

1., 2., 3. Dezember,

8., 9., 10. Dezember,

15., 16., 17. Dezember

22. und 23. Dezember 2023

jeweils von 16 bis 20 Uhr

Mehr Informationen: www.filzmoos.at

Bild Filzmoos lädt Naturfreunde und Bergliebhaber und alle, die sich nach einem echten, ursprünglichen Advent sehnen, ein, die Vorweihnachtszeit in idyllischer Atmosphäre auf der Hofalm, am Talschluss des Bergdorfes Filzmoos zu erleben. Credit: Coen Weesjes, Filzmoos Tourismus

