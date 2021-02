Zwischen der ersten und der zweiten Impfung gegen das Corona-Virus liegen drei bis vier Wochen. Warum soll man diese Zeit nicht an einem weißen Strand oder in einer aufregenden Metropole verbringen und dabei wesentlich früher gegen COVID-19 geimpft werden, als es die Politik in ihrer Impfreihenfolge festgelegt hat.

Diese Frage stellen sich zur Zeit sicher zahlreiche Menschen und sehen sich nach geeigneten Angeboten um.

Gesundheitstourismus ist ein lukratives Geschäft und wird weltweit angeboten. Von der kostenintensiven Zahnbehandlung bis zur Nierentransplantation, es gibt für jede Nachfrage das passende Angebot. Gleiches wird für die Corona-Impfung gelten. Der COVID-19 Impfstoff ist derzeit noch stark nachgefragt. Einige Destinationen und Reiseveranstalter sehen darin ein Geschäft und arbeiten an entsprechenden Angeboten für eine zahlungskräftige Klientel.

Die Einkaufszentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind geöffnet, das Wetter ist sommerlich, die Hotels freuen sich auf Gäste. Warum also nicht einen Urlaub inklusive COVID-19 Impfung in den VAE verbringen. Nach Medienberichten plant der Reiseveranstalter FIT REISEN aus Hamburg bereits einen Gesundheitsurlaub mit dem Zusatzangebot sich gegen COVID-19 impfen zu lassen.

FIT REISEN erklärt zum Angebot eines Gesundheitsurlaub inklusive COVID-19 Impfung:

„Wir erhalten viele Anfragen von unseren Kunden für eine medizinische Urlaubsreise, die mit einer COVID-19-Impfung einhergehen könnte. Wir sind dabei, eine solche Option sorgfältig zu prüfen. Wir sind mit verschiedenen Destinationen in Kontakt. Wir nehmen ab sofort unverbindliche Anmeldungen auf unserer Website www.fitreisen.de/impfreisen entgegen, haben aber derzeit noch kein konkretes Programm im Angebot.“



Bei FIT REISEN heißt es zum Angebot der Impfreisen:

„Eine Impfreise ist ein drei- bis vierwöchiger Erholungs- und Gesundheitsurlaub, bei der Reisende die Möglichkeit bekommen, sich im Rahmen von separaten Arztterminen gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Sie können folglich während der Reise zwei Arzttermine vereinbaren, bei denen Corona-Schutzimpfungen verabreicht werden können. Alle Details legen Sie zusammen mit dem lokalen Arzt fest.”

Um den Vorwurf, Reisende werden vor Einheimischen geimpft, zu vermeiden, beeilt sich FIT REISEN diesen Einwand zu entkräften. Bei dem Reiseveranstalter heißt es dazu; „Die Möglichkeit einer Impfung wäre erst gegeben, wenn die Bevölkerung des Landes weitestgehend geimpft ist. Wir werden diese Reisen erst anbieten, wenn sie behördlich gewünscht und genehmigt sind. Es ist uns sehr wichtig, dass niemand einen Nachteil erleidet, der von den lokalen Regelungen bevorzugt werden würde. “

So wie es aussieht, soll eine solche Reise mit dem ersehnten Piecks bei FIT REISEN ab 2000 bis 3000 Euro zu haben sein. Die Kosten für die Impfung kommen hinzu. Ob die Kosten für die Impfung von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen wird, dürfte für die viele Reisende keine Rolle spielen. An der Gesundheit wird nicht gespart.

Einen Vorteil könnte Expats, ins Ausland entsendete Mitarbeiter und Geschäftsreisende haben, die ja bekanntlich eher auf die Auslandskrankenversicherung eines Spezialisten setzten. Da könnten die Kosten für die Impfung von der Auslandskrankenversicherung übernommen werden. Interessierte sollten bei ihrer Versicherung aber auf jeden Fall nachfragen. Grundsätzlich sollte es aber an den Kosten nicht scheitern. Es werden für die Impfung wahrscheinlich nur die normalen Arztkosten zuzüglich die Kosten für den Impfstoff berechnet.

Autor: Michael Seipelt

Aussagen des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder!