Fiverr stellt neue Produktlinie vor

Fiverr International Ltd. (NYSE: FVRR) stellt mit der Fiverr Business Solutions Suite heute wichtige Produktveröffentlichungen vor. Damit wird eine mehr als zehnjährige Tradition von Produktinnovationen fortgesetzt, die talentierten Freelancer:innen und professionellen Agenturen Zugang zu neuen Möglichkeiten bietet und Unternehmen jeder Größe mit passenden Talenten zusammenbringt. Teil der Business Solutions Suite sind die kürzlich eingeführten Produktinnovationen Fiverr Enterprise, Fiverr Certified und Fiverr Pro (ehemals Fiverr Business). Daneben markieren Partnerschaften mit Marken wie Amazon Ads und Stripe einen weiteren strategischen Schritt für Fiverr.

Fiverr Business Solutions

Fiverr hat ein vielseitiges Angebot an professionellen Lösungen für mittelständische und große Unternehmen entwickelt, um ihnen die Zusammenarbeit mit Freelancer:innen so einfach und effizient wie möglich zu machen. In den letzten Jahren hat das Unternehmen auf die Einführung von Fiverr Business Solutions hingearbeitet, zuletzt mit dem Launch von Fiverr Enterprise, mit der Unternehmen die vollständige Kontrolle über die Einstellung, Verwaltung und Bezahlung ihrer Freelancer:innen-Teams haben und gleichzeitig ihre Compliance- und Governance-Prozesse einhalten. Unter Fiverr Business Solutions fallen ebenso Fiverr Certified, mit der große Tech-Unternehmen ihren kleineren Kund:innen Zugang zu eigens von ihnen zertifizierten freiberuflichen Expert:innen bieten können, sowie Fiverr Pro. Diese End-to-End-Lösung ist auf die besonderen Bedürfnisse größerer Unternehmen in der dynamischen Geschäftswelt von heute ausgerichtet.

Sie kombiniert einen kuratierten Katalog professioneller Talente mit innovativen Business-Tools. Die neuen Funktionen bieten einen individuellen Service für die vielschichtigen Bedürfnisse der Kund:innen. Dazu gehört die Projektplanung, bei der Fiverr-geschulte Expert:innen die Projekte eines Unternehmens vom Anfang bis zum Ende verwalten. Es gibt erweiterte Zahlungsoptionen, einschließlich Net Terms-Zahlungen, die mit den Compliance-Richtlinien von Unternehmen übereinstimmen, sowie ein neues, vereinfachtes Administrationspanel, das Kontobewegungen verfolgt.

Außerdem verfügt Fiverr Pro über Funktionen zur Organisation von Aufträgen, zum Nachhalten des Projektfortschritts, Speichern von Talentlisten und Hinzufügen von Teammitgliedern. Die Lösung ist perfekt für größere Unternehmen, die mit Top-Talenten auf Projekten jeder Größe zusammenarbeiten möchten. Weltweit vertrauen bereits viele renommierte Unternehmen wie Amazon Ads, Stripe, AmDocs, Unilever auf Fiverr Business Solutions. Sie haben dadurch einen einfachen und unmittelbaren Zugang zu den besten freiberuflichen Talenten.

„Wir stellen uns strategisch breiter auf und investieren verstärkt in den Ausbau des Marktes. Um einfache und innovative Produkte zu entwickeln, die unserer Community ganz neue Perspektiven eröffnen, gehen wir offensiv mit den entsprechenden technologischen Herausforderungen um“, sagte Micha Kaufman, Gründer und CEO von Fiverr. „Mit Fiverr Business Solutions haben wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, unsere führende Rolle bei der Vernetzung von kleinen Unternehmen mit Freiberufler:innen auf die nächste Ebene zu heben. Unsere neue spezialisierte Produktlinie zahlt voll auf die komplexen Bedürfnisse größerer Unternehmen und Konzerne ein. Ihnen bieten wir ab sofort ein schnelles, leistungsstarkes und effektives Matching für komplexere Projekte an.“

Launch von Fiverr Neo™

Fiverr Neo™ nutzt die neueste Technologie und modernste Algorithmen, um ein einzigartiges Matching-Tool zu schaffen, das schnellere, bessere und persönlichere Erfahrungen bietet.

„Matching ist mehr als nur Suchen und Finden“, so Kaufman. „Ein erfolgreiches Matching beginnt damit, dass wir den Bedarf der Kund:innen verstehen und sie mit den richtigen Expert:innen zusammenbringen, damit sie gewinnbringend miteinander arbeiten können. Ich freue mich deshalb sehr, heute den Start von Fiverr Neo™ anzukündigen.

Bei diesem Matching profitieren unsere Kund:innen von einer völlig neuen Erfahrung. Sie äußern ihre Bedürfnisse und erhalten die entsprechende Lösung. Fiverr Neo ist jedoch nur der erste Schritt unserer Technologieerweiterung. Zusammen mit unserer Expertise rund um den Aufbau von Marktplätzen werden wir auch in Zukunft das Erlebnis für unsere Community immer weiter optimieren.“ Der Rollout von Fiverr Neo startet heute. In dieser Test- und Optimierungsphase können sich die Nutzer:innen auf eine Warteliste setzen lassen, um es selbst auszuprobieren.

Quelle s.immer communications GmbH