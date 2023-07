Die maritimen Venture Builder Flagship Founders und Signal geben eine strategische Partnerschaft bekannt

Die zwei führenden Venture Builder im maritimen Technologiebereich verkünden heute eine strategische Partnerschaft. Ziel der Kooperation ist es, gemeinsam neue Technologie-Startups für die maritime Wirtschaft zu entwickeln. Signal beteiligt sich an dem deutschen Venture Studio Flagship Founders und wird Daten und APIs (technische Schnittstellen) seiner Signal Ocean-Plattform zur Verfügung stellen. Das soll die Entwicklung neuer Startups vereinfachen und beschleunigen. Die Partnerschaft umfasst ein Gesamtinvestitionsvolumen von 2,5 Millionen Euro und ergänzt die Anfang des Jahres abgeschlossene Finanzierungsrunde von Flagship Founders in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

Signal ist in Athen, London und Singapur ansässig. Das Unternehmen betreibt kommerzielle Tankerpools, investiert in Frühphasen-Startups und hat eine führende KI-Software-Plattform entwickelt. Signal Ventures hat bisher 15 Startups in den Bereichen Schifffahrt, Supply Chain und Rohstoffe ausgegründet oder unterstützt. Das KI-Analyse-Unternehmen OilX – das erste Startup, das Signal mit seinem Venture Studio gegründet hat – wurde im Januar dieses Jahres an Energy Aspects verkauft.

Das in Berlin ansässige Unternehmen Flagship Founders wiederum ist ein führendes europäisches Venture Studio mit Fokus auf maritime Technologien, Logistik und Schifffahrt. Flagship Founders hat seit seiner Gründung vor drei Jahren bereits vier erfolgreiche Startups hervorgebracht. Erst kürzlich hat das Flagship Founders Venture zero44 eine Finanzierungsrunde bekannt gegeben, an der sich u. a. Atlantic Labs beteiligte.

Partner mit derselben Sicht auf den Aufbau von Technologie-Startups

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft. Zum einen teilen Signal und wir dieselbe Sicht auf die maritime Wirtschaft und die Erfolgsfaktoren für den Aufbau von Technologie-Startups”, erklärt Fabian Feldhaus, Co-Founder und Managing Director von Flagship Founders. „Zum anderen ergänzen wir uns perfekt: Signal ist einer der innovativsten Player für maritime Technologie und deckt die ganze Bandbreite vom kommerziellen und operativen Bereich über Venture-Capital-Investment bis Corporate Venture Building ab. Wir wiederum bringen selbst einen Startup-Hintergrund mit, haben unser Können im Aufbau skalierbarer Geschäftsmodelle mit klarem Kundennutzen bewiesen und sind bestens in Deutschland vernetzt. Miteinander kombiniert ergibt das einen großen Gewinn für beide Seiten.”

Indem sie ihre jeweiligen Stärken in diese strategische Partnerschaft einbringen, werden Signal und Flagship Founders neue Technologie-Startups für die globale Schifffahrt schneller und effizienter aufbauen. Die umfassende Datenplattform von Signal Ocean wird eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Skalierung von Ideen spielen. Die Unternehmen versprechen sich von der Partnerschaft auch gegenseitige Unterstützung in den Bereichen regionaler Netzwerkzugang, branchenspezifisches Know-how und Talent Acquisition.

Auch Nikolas Pyrgiotis, Vice President of Ventures bei Signal, ist vom gegenseitigen Nutzen der Partnerschaft überzeugt: „Das maritime Ökosystem ist global, aber Startup-Ökosysteme sind meist lokal und neigen dazu, in Silos zu arbeiten. Koalitionen wie diese sind wichtig, um Zugang zu neuen Investitionsmöglichkeiten zu erhalten und Expertise und Netzwerk-Reichweite zu bündeln und zu vergrößern. Wir glauben, dass Signal’s Schifffahrts- und Technologiekompetenz zusammen mit den Daten der Signal Ocean Plattform Flagship Founders’ Entwicklung deutlich beschleunigen wird. Gemeinsam werden wir das Venture Building für maritime Technologie-Startups weltweit vorantreiben.“

Bild Fabian Feldhaus

Quelle Flagship Founders