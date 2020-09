flapgrip multifunktionale Smartphone-Halterung

Share Facebook

Der flapgrip ist eine multifunktionale, trendige Smartphone-Halterung und vereint viele Funktionen

Das Smartphone ist aus dem Leben der meisten nicht mehr wegzudenken: Es ist privat und im Job unverzichtbar, Tagesplaner, Organisations-Hilfe und Entertainment in Einem. Doch für eine optimale Handhabung sind bei den immer größer werdenden Geräten zusätzliche Halterungen nötig – ob für bessere Selfies, bei der Navigation im Auto sicher und ohne Adapter oder für das Ansehen von Videos im Querformat. Der flapgrip ist eine multifunktionale, trendige Smartphone-Halterung und vereint Lösungen für jede Funktion – für mehr Grip und Komfort am Smartphone! Influencer Philip Deml hat sein Smartphone immer und überall dabei – auf der Suche nach einer optimalen Halterung probierte er viele Varianten aus und fand mit Cem Dogan die optimale Lösung – den flapgrip. Gemeinsam stellte sie den smarten Alltagshelfer flapgrip in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ vor – mit Erfolg! Die beiden sicherten sich einen Deal mit Investor Ralf Dümmel.

„Wir wollen mit unserem flapgrip den Alltag aller Smartphone-Nutzer erleichtern! Dabei haben wir das Ziel mit unserem jungen und dynamischen Team, flapgrip als innovative Smartphone-Zubehör-Marke zu etablieren.“Cem Dogan und Philip Deml, Gründer von flapgrip

Mit nur einem Push ist der flapgrip einsatzbereit und erleichtert das Handling des Smartphones auf vielfältige Weise:

Die schmale metallverstärkte Silikonfläche lässt sich selbstklebend an jedem Smartphone und nahezu jeder glatten Handyhülle befestigen. Durch leichtes Andrücken am oberen Ende klappt der flapgrip auf und dient als stabile Halterung. Das Smartphone liegt besser in der Hand, lässt sich problemlos im Hoch- und Querformat aufstellen oder überall für die freihändige Nutzung einhaken, zum Beispiel sicher und ganz ohne Adapter in der Lüftungsanlage des Autos oder am Laptop für Video-Calls. Der trendige Lifestyle-Begleiter vereint damit die Funktionalität mehrerer Halterungen in Einem. Mit seinem modernen Design und leichten Gewicht ist der flapgrip ein Must-Have für alle Smartphones!

„WOW was für ein Auftritt! Philip und Cem haben mich von Sekunde eins einfach überzeugt! Der flapgrip ist eine multifunktionale Handyhalterung – einfach ein echter Problemlöser für Smartphone-Nutzer. Mit flapgrip kann man das Handy als Halterung, Mediaständer, Selfie-Halter oder für freihändige Aufnahmen nutzen. Und das tolle? Der flapgrip passt auf jedes Smartphone!“>Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Produkte

Die optimale, multifunktionale Handyhalterung für mehr Grip und Komfort

Das Must-Have für alle Smartphones

Ein Tool für jede Nutzung: für besseres Handling bei Selfies, als zuverlässige Halterung im Auto, für freihändige Video-Calls oder als Mediaständer zum entspannten Screenen

Der trendige Lifestyle-Begleiter ist multifunktional einsetzbar und erleichtert das Handling im Alltag

Angenehme Haptik, modernes Design und starke Haftung am Smartphone

Mit nur einem Push einsatzbereit und für jedes Smartphone und fast jede glatte Hülle geeignet

Besonders schmal und leicht – für eine optimale und komfortable Nutzung ohne Kompromisse

Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Quelle segmenta communications GmbH/DS Produkte GmbH