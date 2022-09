Sicheres Fahrgefühl mit Flasher – dem Set aus zwei smarten Safety-Armreifen mit Beleuchtungssystem, die auf Bewegung und Gesten reagieren

Mit einem E-Scooter oder Fahrrad von A nach B zu kommen, macht Spaß, ist praktisch und schont die Umwelt. Doch ohne Blinker und Warnlicht besteht schnell die Gefahr, von anderen Verkehrsteilnehmer:innen übersehen zu werden. Dagegen gibt es jetzt die smarte Lösung: Flasher!



Das Set aus zwei Safety-Armreifen dient als Blinker, Bremslicht und Zusatzbeleuchtung in Einem. Eine einfache Armbewegung zur jeweiligen Seite löst den Blinker aus, während die Hände sicher am Lenker bleiben. Bei einer starken Bremsung löst Flasher automatisch ein rotes Notfallbremslicht aus und warnt so die anderen Fahrer:innen. Auch beim Joggen oder Fahren bei schlechter Sicht und in der Nacht sorgt Flasher für ein sicheres Gefühl dank durchgängiger Beleuchtung im Jogging- oder Nachtmodus. Plus: Im zusätzlichen Warnmodus blinken die Armreifen in Rot und unterstützen somit in Notsituationen oder bei Verkehrsstaus!

„Die Idee zu Flasher kam uns an einem lauen Sommerabend in der Wiener Innenstadt: Überall waren Leute auf den damals ganz neuen E-Scootern unterwegs, darunter auch wir. Das Fahren hat Spaß gemacht, aber wir haben uns beide nie wirklich sicher gefühlt – vor allem im Dunkeln, bei starken Bremsmanövern oder speziell aufgrund der fehlenden Möglichkeit, Handzeichen zu geben. Denn wer die Hand vom Lenker nimmt, verliert schnell das Gleichgewicht. Wir hatten also ein Problem, Ines das BWL-Know-how und ich die Technikexpertise – da lag es auf der Hand, ein Startup zu gründen! Jetzt hoffen wir, vielen Menschen ein gutes und sicheres Gefühl mit Flasher geben zu können.“ Alexander Rech, Mitgründer von Flasher

Gut sichtbar durch den Straßenverkehr Das Besondere an Flasher: Durch die clevere Positionierung der Armreifen um die Oberarme sind die Rad- oder Scooter-Fahrer:innen aus allen Richtungen gut und auf Augenhöhe sichtbar. Außerdem sind Links- und Rechtsblinker klar unterscheidbar und die Hände bleiben sicher und bequem am Lenker und somit dicht an der Bremse.

Noch dazu ist Flasher einfach anzubringen und anzuwenden: Dank praktischem Schnappmechanismus sind die Reifen sekundenschnell an den Oberarmen befestigt und per Knopfdruck einsatzbereit. Im stabilen und wasserabweisenden Kunststoffgehäuse sind Sensoren und leistungsstarke LEDs verbaut, die bei Tag und Nacht sichtbar sind. So unterstützt Flasher ein sicheres Verkehrsgefühl – egal, ob auf dem Fahrrad, E-Scooter, Lastenrad oder beim Joggen!

„Ines und Alexander haben mich mit ihrem Pitch wirklich „geflasht“! Mit Flasher ist man sichtbar und damit sicher unterwegs – egal, ob auf dem Scooter, Fahrrad oder beim Joggen. Die Anwendung ist genial einfach, denn das Blinklicht kann man einfach per Armbewegung auslösen. Außerdem leuchtet Flasher bei einer starken Bremsung automatisch rot – und hat noch viele weitere geniale Funktionen wie den Warn-, Nacht- und Jogging-Modus! Ich bin begeistert und freue mich, dass die beiden das Angebot von Carsten und mir angenommen haben!“ Ralf Dümmel Produktvorstand The Social Chain AG

Flasher ist unter www.flasher.tech aktuell für 189 € erhältlich.

Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle The Social Chain AG