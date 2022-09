Ein DHDL-Deal mit Herz: Nils Glagau und GURU Granola

GURU Granola wird nach ayurvedischer Philosophie für ein ausbalanciertes Wohlbefinden hergestellt. Als knuspriges Gewürz-Topping ist es für süße und herzhafte Speisen geeignet. Gründerin Lara Schäffer hat verschiedene Kreationen mit je mehr als 20 Bio-Zutaten entwickelt. Inspiration dafür fand sie unter anderem auf ihren Reisen in ferne Länder. Mit GURU Granola überzeugte sie nun Nils Glagau, dem bereits der dritte Deal der laufenden Staffel gelang.

Geboren wurde GURU Granola nach fast zwei Jahren des Reisens auf den Inseln der ‚Long White Cloud‘, Australien, Indonesien und Puerto Rico in einer neuseeländischen WG-Küche. Die einzigartige Zusammensetzung der verschiedenen ayurvedischen Gewürze, Saaten, Nüsse und Früchte machen GURU Granola zur Herzenskreation der Gründerin Lara Schäffer: „Mein Wunsch ist es, Liebe und Lebensfreude in die Welt zu bringen“, erzählte sie nach dem Deal bei „Die Höhle der Löwen“. Kreiert werden die abwechslungsreichen und nährenden Granola-Variationen mit wertvollen Zutaten aus nachhaltig betriebenen Bio-Mühlen. Damit hat sie auch Glagau überzeugt: „Lara hat wirklich leckere und hochwertige Produkte entwickelt. Wenn sie über diese spricht, strahlt sie eine ganz besondere Energie aus.“

GURU Granola soll an die Kraft der Liebe erinnern

Diese möchte sie wiederum auf ihre Produkte übertragen: „Jeder Löffel von GURU Granola soll daran erinnern, dass all die Liebe und Weisheit bereits in uns steckt“, sagt Lara. Doch nicht nur in den Produkten selbst steckt viel Herzblut, auch die Verpackungen wurden unverwechselbar und vielfältig gestaltet. So hat die junge Gründerin das Logo aus ihren Empfindungen nach den ersten drei Kreationen entwickelt. Diesem hat sie auch ihre persönliche Handschrift zugefügt. Im Bewusstsein der Relevanz nachhaltiger Rohstoffe wird zudem auf neu erzeugtes Plastik verzichtet.

Auch nach dem DHDL-Deal hat die junge Unternehmerin noch viel vor. Hinter ihrem Herzensprojekt steckt nämlich eine große Vision. „Mit den Einnahmen von GURU Granola möchte ich eine ganzheitliche Schule gründen, deren Wertesäulen aus Liebe, Achtsamkeit, Naturverbundenheit und Einssein bestehen. Wo und wie, das wird sich noch zeigen.“

Ein DHDL-Deal mit Herz: Nils Glagau und GURU Granola

