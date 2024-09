FluoRok sammelt 7,7 Millionen Pfund (9,8 Millionen Dollar) ein, um die Sicherheit und Nachhaltigkeit der Produktion von Fluorchemikalien zu verbessern

FluoRok, ein in Oxford ansässiges Start-up, hat 7,7 Millionen Pfund für die Skalierung, Herstellung und Vermarktung neuartiger fluorchemischer Reagenzien und Batterieelektrolytsalze eingesammelt. Die überzeichnete Finanzierungsrunde wurde von BGF zusammen mit dem Green Generation Fund angeführt. Außerdem beteiligten sich Batteriespezialisten Volta Energy Technologies, aktuelle Investoren (Oxford Science Enterprises und University of Oxford), Excellis Holding und weitere Angel-Investoren.

FluoRok wurde 2022 gegründet und ist ein Spin-off der Universität Oxford, das eine innovative, patentierte Methode zur Gewinnung von Fluorchemikalien entwickelt hat, d. h. Chemikalien, die das Element Fluor enthalten und für die globale Energiewende, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelversorgung von entscheidender Bedeutung sind.

Bei einem wachsenden Markt mit einem Wert von 24 Milliarden US-Dollar stützt sich die Herstellung von Fluorchemikalien derzeit auf einen jahrhundertealten, kohlenstoffintensiven Prozess, bei dem Fluorwasserstoff (HF) im Mittelpunkt steht, eine hochgiftige, gefährliche und schwer zu handhabende Chemikalie. FluoRok hat einen sicheren und nachhaltigen Ansatz entwickelt, der Fluorwasserstoff vollständig umgeht und einen umweltfreundlichen Zugang zu Fluorchemikalien ermöglicht, während gleichzeitig die Prozesskosten gesenkt werden. Die innovative Technologie von FluoRok hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen und bereits zahlreiche potenzielle Kunden in den Kernmärkten für Elektrolytsalze für Lithium-Ionen-Batterien und Agrochemikalien gewinnen können.

Die Finanzierung wird das Wachstum des Teams und den Ausbau der Produktionsanlagen für die Erstversorgung mit Fluorierungsreagenzien und Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6), einem wichtigen Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, unterstützen.

Dr. Gabriele Pupo, CEO und Gründer von FluoRok, sagt: „Wir freuen uns, BGF, Green Generation Fund und Volta Energy Technologies in unserem Investorenkreis begrüßen zu dürfen. Ihre Erfahrung beim Aufbau bahnbrechender Unternehmen im Bereich Batterien und nachhaltige Technologien ist von unschätzbarem Wert. Mit einem herausragenden Investorenkonsortium setzen wir unsere Mission fort, die Produktion von Fluorchemikalien sicherer, kostengünstiger und nachhaltiger zu gestalten. Diese Investition ist entscheidend für die Skalierung und Kommerzialisierung unserer firmeneigenen Technologie mit Partnern in der globalen Lieferkette für Fluorchemikalien und für die Beschleunigung der Technologie, die eine zuverlässige und lokale Versorgung mit einer Schlüsselkomponente von Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen wird.“

Dennis Atkinson, Investor bei BGF, sagt: „Der Ansatz von FluoRok transformiert die Sicherheit und Nachhaltigkeit der fluorchemischen Produktion und senkt gleichzeitig die Kosten. Besonders ermutigend ist die bereits in einem frühen Stadium bestehende große Nachfrage von Kunden weltweit, und wir freuen uns darauf, FluoRok auf seinem Weg zu unterstützen, den globalen Markt zu revolutionieren und einen kommerziellen Maßstab zu erreichen.“

Manon Littek, Gründungspartnerin des Green Generation Fund, sagt: „Das revolutionäre Verfahren von FluoRok stellt einen Durchbruch für die Fluorierungsindustrie dar und ermöglicht den Zugang zu Verbindungen, die für die Energiewende, die globale Lebensmittelversorgung und die Gesundheit von grundlegender Bedeutung sind. Während wir unsere Mission für eine widerstandsfähige und nachhaltige Zukunft fortsetzen, freut sich der GGF, mit einem zukünftigen globalen Marktführer im Bereich Fluorierung und Lieferkettenunabhängigkeit zusammenzuarbeiten.“

Dr. Jeff Chamberlain, CEO und Gründer von Volta Energy Technologies, sagt: „Volta ist begeistert und freut sich darauf, FluoRok bei der Vermarktung und Skalierung seiner einzigartigen Fluorierungsmittel zu unterstützen. Die Nutzung der Reagenzien von FluoRok in der Batterieindustrie verspricht die Produktion fluorierter Elektrolytsalze wie LiPF6 ohne den Einsatz von giftiger und ätzender Flusssäure. Dies wird die Eintrittsbarriere in die Elektrolytindustrie in Europa und Nordamerika senken. Neben der Batterieindustrie gibt es zahlreiche Anwendungen für FluoRok-Reagenzien, die das Potenzial haben, Einfluss auf viele globale Märkte zu nehmen.“

Bild:FluoRok Gründer Dr. Veronique Gouverneur und Gabriele Pupo. Copyright: FluoRok

Quelle:Cléo Public Relations