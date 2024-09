Unfallkrankenhaus Berlin bekämpft Pflegenotstand mit digitaler Ausbildung von simpleclub

Pionierarbeit gegen den Fachkräftemangel: Das ukb eröffnet eine neue Pflegefachschule in Berlin.

Zukunftssicher und attraktiv: Die digitale Ausbildung steigert die Attraktivität der Pflegeberufe und vermittelt essentielle Fähigkeiten für die Pflege.

Digitales Update dringend benötigt: Mehr als 30 Prozent brechen die Pflegeausbildung derzeit deutschlandweit ab.

Gemeinsam gegen den Pflegenotstand in Deutschland: Das BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH (kurz: ukb) und die Lernplattform simpleclub setzen einen gemeinsamen Meilenstein für die Pflegebranche. Die neue Pflegefachschule digitalisiert die gesamte Pflegeausbildung und versucht, den drohenden Pflege-Kollaps in der Branche zu verhindern. Bis 2027 sollen bis zu 225 Auszubildende ihre digitale Ausbildung erfolgreich abschließen.

Die Digitalisierung der Pflegefachausbildung ist dringend notwendig, denn eine bessere Ausbildungserfahrung bindet Fachkräfte, die im ganzen Land gebraucht werden. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft fehlen bereits knapp 400.000 ambulante und stationäre Pflegekräfte und die Prognose für 2030 liegt sogar 25 Prozent höher – zum Ende des Jahrzehnts fehlen 500.000 Pflegefachkräfte in Deutschland. Demgegenüber stehen laut statistischem Bundesamt fünf Millionen Pflegebedürftige im Jahr 2021, was bis 2055 prognostiziert auf 6,8 Millionen Menschen ansteigen wird. „Wenn wir jetzt nichts ändern, dann haben wir schon aufgegeben. Der Weg in Richtung digitale Pflegefachausbildung ist der einzig richtige. Anders können wir dem Pflegenotstand kaum begegnen. Außerdem ist das eine Win-Win Situation, denn mehr qualifizierte Fachkräfte bedeuten am Ende eine bessere Patientenversorgung”, sagt Prof. Dr. med. Axel Ekkernkamp, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie und Ärztlicher Direktor ukb.

simpleclub als innovativer Partner für digitale Ausbildung

“Auch wenn das Gesundheitssystem in Deutschland noch hinterher hinkt, wird es zunehmend digitaler. Doch der Weg in den medizinischen Beruf ist es bisher nicht. Das ändert das ukb nun. Die digitale Ausbildung macht den Berufszweig nicht nur attraktiver sondern hilft auch, Abbrüche zu vermeiden, denn die Auszubildenden sind schlichtweg zufriedener“, sagt Nicolai Schork, CEO und Mitgründer von simpleclub. Die Abbruchquote innerhalb der Pflegeausbildung liegt bei 30 Prozent und damit überdurchschnittlich hoch. Mit simpleclub hat das ukb einen erfahrenen Ausbildungspartner an seiner Seite. Die innovative Lernplattform deckt die gesamte Pflegefachausbildung digital ab und bietet eine Vielzahl von interaktiven Lerneinheiten und Übungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Auszubildenden zugeschnitten sind. 77 Prozent der Auszubildenden steigern ihr Selbstvertrauen beim Lernen durch simpleclub, 78 Prozent verbessern nachweislich sogar ihre Noten in der Ausbildung laut einer Nutzerumfrage 2024. „Eine bessere Pflegefachausbildung ist gesellschaftlich höchst relevant, da der Pflegenotstand jeden Menschen auf die eine oder andere Art treffen wird. Gemeinsam mit dem ukb können wir die Ausbildung modernisieren und abwechslungsreicher machen, um mehr Auszubildende für den Pflegeberuf zu befähigen und zu begeistern“, sagt Alexander Giesecke, CEO und Mitgründer von simpleclub. Im Jahr 2024 starten 75 Azubis im ukb ihre Ausbildung mit simpleclub. Bis April 2027 wird die Zahl der Nutzer schrittweise auf 225 steigen. Neben den Auszubildenden profitieren auch die Lehrkräfte und Ausbilder:innen des ukb von der digitalen Lernplattform. „Die Zusammenarbeit mit dem ukb verläuft reibungslos und wir sind sehr stolz darauf, mit unserer Lernplattform dazu beizutragen, dass Patienten künftig besser versorgt werden können”, sagt Alexander Powell, Mitgründer von simpleclub für Unternehmen.

Vorreiter im Gesundheitswesen

Mit der neuen Pflegefachschule entwickelt sich das ukb vom Gesundheits- zum Bildungscampus. Ihre Vorreiterrolle im Gesundheitswesen können sie dadurch weiter ausbauen. Schon lange setzt das ukb den Fokus auf moderne Technologien: Im Haus der Gesundheitswirtschaft trainieren Notfallteams mit digitalen Simulatoren, im SmartLiving and Health Center erproben Patient:innen nach dem Krankenhausaufenthalt analoge und digitale Hilfsmittel, und die ukb Braincloud nutzt VR für die Patiententherapie. Nun zeigt auch die Pflegefachschule mit der digitalen Ausbildung diese Innovationskraft. „Es ist großartig, dass die Auszubildenden jetzt auch digital lernen können. Dadurch können wir die Einzelnen noch besser entlang ihres persönlichen Stärke-Schwäche-Profils fördern. Wir hoffen, dass sich zukünftig mehr junge Menschen für den Beruf als Pflegekraft entscheiden”, so Anke Jakobs, Schulleiterin der Pflegefachschule. Kathrin Leffler, Pflegedirektorin am BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH, ergänzt: „Der demografische Wandel hat den Pflegenotstand weiter verschärft. Digitale Tools und Prozesse machen die Arbeit der Pflegekräfte effizienter und verbessern gleichzeitig die Qualität der Patientenversorgung. Dafür ist simpleclub für uns der optimale Partner.” Auch die Pflege selbst wird immer digitaler. Schon heute ermöglicht künstliche Intelligenz fortschrittliche Datenanalyse, um bessere Diagnosen und personalisierte Behandlungspläne zu erstellen, während Telemedizin die Fernüberwachung von Patienten und die schnelle Übermittlung von Gesundheitsdaten ermöglicht. Das ukb und simpleclub arbeiten Hand in Hand, um die Pflegekräfte von morgen auf die Herausforderungen der digitalen Pflegewelt vorzubereiten und die Patientenversorgung auf ein neues Niveau zu heben.

Bild:simpleclub Gründer Nicolai Schorck und Alexander Giesecke Quelle:simpleclub

Quelle:The Trailblazers GmbH