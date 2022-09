foodspring wird als erste Fitness Food Marke in Europa Mitglied im CrossFit Affiliate Partner Network (APN)

Die Fitness Food Marke foodspring tritt heute dem Affiliate Partner Network (APN) von CrossFit bei. Das APN ist eine spezielle Plattform von CrossFit, wo lizenzierte Fitnessstudios (CrossFit Affiliates) Zugriff auf die weltweit renommiertesten Marken haben. CrossFit-Affiliates können nun über das APN ganz einfach auf die hochwertigen funktionellen Performance- und Nahrungsergänzungsmittel von foodspring zugreifen und exklusive Produkte freischalten.

,,Von allgemeiner Fitness bis hin zu sportspezifischen Training will foodspring aktiven Menschen helfen, ihre individuellen Ziele zu erreichen. Alles, was wir tun, ist es, Menschen zu unterstützen und zu inspirieren, ein aktives Leben zu führen. Die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Unternehmen bringt foodspring direkt in die CrossFit-Community, wie es noch nie zuvor der Fall war. Unser Ziel ist es, die CrossFit-Community auf ihrem Weg zu begleiten.“ kommentiert Dominik Schafhaupt, Sales Director von foodspring.

Das CrossFit APN umfasst über 4.200 Partner in Europa, die nun alle direkten Zugang zu den innovativen Premium-Produkten von foodspring haben. Dadurch erhalten die Partner die besten Preise und Sonderangebote, sodass sie ihren gesunden Lebensstil bestens fördern können. Dies bietet den Affiliates die Möglichkeit, ihren Mitgliedern erstklassige Nahrungsergänzungsmittel anzubieten, die offiziell von CrossFit geprüft sind.

foodspring wird Europas erster Fitness Food Partner von CrossFit

Quelle STUDIO BRANDFORMANCE