Die perfekte Erfrischung für den Sommer: foodsprings Vegan Clear Protein.

foodspring, die deutsche Marke für leckere und gesunde Nahrungsmittel, hat heute die Einführung des Vegan Clear Proteins bekannt gegeben. Das neue Produkt kommt genau rechtzeitig für den Sommer und ist in den erfrischenden Geschmacksrichtungen Tropical Mix und Mango & Peach erhältlich. Nachdem foodspring bereits in der Vergangenheit den Bestseller Clear Whey ins Leben gerufen hat, handelt es sich bei dem neuen Produkt um eine vegane Erweiterung der Clear Protein Produktreihe. Durch seinen erfrischenden Geschmack und hohen Proteingehalt ist das Vegan Clear Protein an warmen Tagen aber nicht nur für VeganerInnen eine leckere Erfrischung.

Der leichte Shake stillt geschmackvoll den Durst und unterstützt den Trinkenden zudem dabei, die täglichen Proteinziele zu erreichen. Das Vegan Clear Protein wurde insbesondere für diejenigen entwickelt, denen ein herkömmlicher Shake nach dem Sport etwas zu mächtig ist. Über das Vegan Clear Protein können die Muskeln nach dem Sport trotzdem mit Eiweiß versorgt werden, aber der Shake stellt zudem eine angenehme Erfrischung dar. Jede Serviermenge des Vegan Clear Proteins enthält 16g Eiweiß. Zudem kommt der Shake ohne Zuckerzusätze aus. Um in den Vegan Clear Protein Genuss zu kommen, lediglich 350ml Wasser mit 20g Pulver (2 Esslöffel) mixen. Für die ultimative Erfrischung ein paar Eiswürfel hinzugeben und genießen!

foodspring ist stolz darauf, hochwertige, innovative und geschmackvolle Nahrungsmittel für Alle zu entwickeln. Die Clear Vegan Produktlinie ist ein Paradebeispiel hierfür, weil die Produktentwicklung hier ein Produkt erschaffen hat, welches ohne den bitteren Nachgeschmack auskommt, der sonst bei vegan Proteinprodukten weit verbreitet ist. Dazu wurden ausschließlich natürliche Aromen verwendet. Die Vegan Clear Protein Linie ist auf foodspring.de für 24,99€ erhältlich.

Quelle STUDIO BRANDFORMANCE