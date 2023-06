Snocks startet Video Podcast

Das Mannheimer Socken- und Wäschelabel Snocks startet mit einem Video-Podcast ein neues Kommunikationsformat. Ende Mai ging die erste Folge online. Das Video-Format wird den bereits existierenden Audio-Podcast „E-Commerce, Why Not?“ ergänzen. Als Gastgeber werden Snocks Co-Gründer Johannes Kliesch und Snocksulting Geschäftsführerin Romy Riffel mit interessanten Persönlichkeiten aus der Gründer- und E-Commerce Szene über ihre Erfolgsstory, ihre Motivation, bewältigte Herausforderungen und ihre Learnings sprechen.

Erfolgreiche Formate aus den USA machen es vor: Video Podcasts werden immer beliebter. Der Bitkom e.V. kommt in einer aktuellen Studie* zu dem Ergebnis, dass sich rund 37 Prozent der Podcast-Hörer für das Video-Format interessieren und gerne ein größeres Angebot davon hätten. Ganz dem Snocks Unternehmensmotto „Einfach mal machen – Why Not?“ folgend, starten Johannes Kliesch und Romy Riffel nun ein eigenes Video-Podcast-Format. Dafür investiert das Unternehmen am Firmensitz in Mannheim rund 30.000 Euro allein in das dafür extra eingerichtete Video-Studio. Insgesamt werden zwei Mitarbeiter:innen für die Umsetzung des Video-Podcasts verantwortlich sein.

12.000 Follower und 25.000 Streams pro Monat

Ab sofort ist geplant, jede Podcast-Folge unter dem Namen „E-Commerce, Why Not?!“ als Video- und Audio-Stream zu produzieren und auf den gängigen Audio- und Video-Plattformen zu veröffentlichen. Wie gehabt soll jeden Montag eine neue Folge veröffentlicht werden. Der Audio-Podcast hat inzwischen eine große Fangemeinde hinter sich: Mit 4,85 von maximal 5 Sternen bewerten die knapp 12.000 Follower über alle Audio-Plattformen hinweg das Format sehr positiv. Rund 25.000 Streams pro Monat verzeichnet der Podcast.

„Wir sprechen in unserem Audio-Podcast mit so interessanten Menschen! Den Zuhörern allein die Tonspur anzubieten, ist uns inzwischen einfach zu wenig. Denn mit Bewegtbild kann man die Persönlichkeit eines Menschen viel genauer zeigen, kann so viel mehr Emotion transportieren als nur mit Audio. Ein weiterer Vorteil des Video Podcasts ist zudem, dass wir Sequenzen aus dem Video auch für Social Media verwenden können. Bei einer unserer ersten Video-Folgen konnten wir z.B. nach wenigen Tagen bereits über 800.000 Views auf unseren TikTok-Videos und Instagram Reels verzeichnen. Die Video-Ergänzung ist daher eine logische Weiterentwicklung unseres beliebten Audio-Podcasts,“ erklärt Johannes Kliesch.

Insights aus der Welt der Gründer:innen und E-Commerce Expert:innen

Das Themenspektrum des Podcasts wird durch das neue Format nicht verändert. Es geht weiterhin um interessante Persönlichkeiten rund um die Gründer:innen- und E-Commerce-Szene und die einzelnen Geschichten dahinter. Highlights der letzten Audio-Episoden waren beispielsweise der Podcast mit Joko Winterscheidt, Philipp Westermeyer, Christian Wolf oder Céline Flores Willers. Mit inspirierenden Stories und spannenden Insights soll der Community Mut gemacht werden, ihren eigenen Weg zu gehen und offen für Veränderung zu sein.

Auch als Vermarktungsplattform für Partner können sich Kliesch und Riffel den neuen Video-Podcast vorstellen. „Aktuell gibt es im deutschsprachigen Raum noch nicht viele Video-Podcasts“, erklärt Romy Riffel. „Wir wollen nicht nur einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke in unserem Themenumfeld zu schließen, sondern uns mit Setting und Aufmachung als Vorreiter in Deutschland positionieren. Wir erwarten uns dadurch weiteres Wachstum – sowohl für unsere Podcasts als auch für die Snocks Unternehmensgruppe.“

Ein Programm, das sich sehen lassen kann

Die Gästeliste für die nächsten Wochen kann sich sehen lassen. Johannes Kliesch und Romy Riffel konnten Paul Franzreb von Paul Valentine gewinnen, der im Videopodcast exklusiv über die Paul Valentine Insolvenz sprechen wird. Darüber hinaus Simon Engelhorn vom Modehaus Engelhorn in Mannheim, Dennis Schmoltzi, CEO von Emma Matratzen oder Philip Hitschler, CEO von Hitschler. Alle Video-Podcasts sind auf dem YouTube Channel von Johannes Kliesch zu finden und stehen als Social Videos auf den persönlichen TikTok-, Instagram-, Facebook- und YouTube Shorts-Kanälen von Johannes Kliesch zur Verfügung.

