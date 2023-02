Weniger ist mehr.

Die Forever Bottle Forever Spoon von Blue Farm macht unseren Pflanzendrink ab jetzt noch nachhaltiger und sagt damit dem klassischen „Milchkarton“ endgültig Goodbye. Die Glasflasche ist perfekt für unsere Oat Bases und Oat Lattes und kann alle Pflanzendrinkpulver ganz einfach mit dem Forever Spoon und durch Zugabe von Wasser anmischen. So genießen wir täglich frische Pflanzendrinks und sparen dabei jede Menge Verpackungsmüll und Lebensmittelabfälle.

Es ist an der Zeit, alte Gewohnheiten zu hinterfragen und bewusste Entscheidungen zu treffen für eine Zukunft, in der wir unsere Erde und Lebensgrundlage erhalten. Dafür brauchen wir Produkte, die nicht nur bewusste Konsumenten erreichen, sondern die ganze Gesellschaft. Denn wir wollen mehr. Mehr Naturverbundenheit, mehr kreative Lösungen, mehr Vielfalt.

Forever Bottle

Die Forever Bottle kommt zu 100% aus Deutschland und besteht aus drei Bauteilen: zwei miteinander verknüpfte Monoplastik-Deckel (notwendig für Spülmaschinenfestigkeit) und einem 0,5 l Glaskörper. Die große Öffnung des Haupt-Deckels ist die Verbindung zwischen Glaskörper und Deckel und hilft bei der Dosierung des Pulvers, der kleine Deckel hilft beim Ausgießen. Der Glaskörper verfügt über 5 Messlinien (von 100-500 ml) inkl. Dosierungshilfe in Form von Löffel (Magic Spoon oder EL).

Mit warmem oder kaltem Wasser anrühren. Zum Aufbewahren einfach in den Kühlschrank stellen (hält bis zu fünf Tage) und jederzeit frisch geniessen. Reinigung per Hand oder in der Spülmaschine.

Flaschenpost für immer. Direkt aus dem Kühlschrank.