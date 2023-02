WETnDRY Multifunktionshandschuh von Elephant Skin

„Besser ohne Gummi“ war der Titel des Zeitungsartikels im April 2020, der Raphael Reifeltshammer, Gründer & CEO des Unternehmens ElephantSkin den Impuls gegeben hat, darüber nachzudenken, wie eine echte & umsetzbare nachhaltige Alternative zu den Plastik-Einweghandschuhen aussehen könnte. Nach über zwei Jahre Forschung & Entwicklung gibt es nun DIE weltweite Lösung aus Österreich:

Der neuentwickelte Multifunktionshandschuh WETnDRY von Elephant Skin ist die weltweit erste wiederverwendbare und waschbare Mehrweg-Handschuh Alternative zu Einweg-(Plastik)-Handschuhen.

Seine DMF-und latexfreie Zusammensetzung macht ihn nicht nur hautfreundlich, sondern auch lebensmittelecht. Der WETnDRY-Handschuh ist wasserabweisend, atmungsaktiv, Touchscreen-fähig und bietet durch seine perfekte Passform ein „Second-Skin-Feeling“. Er eignet sich für alle einfachen Trocken- und Nassarbeiten. Durch seine hochwertige Optik ist der WETnDRY ideal in sehr vielen Bereichen einsetzbar.

ElephantSkin Handschuhe sind durch die Wiederverwendbarkeit zusätzlich kostengünstiger, reduzieren tonnenweise Einweg-(Plastik)-Müll und stellen für die Nutzer eine echte Erleichterung dar und bieten einen optimalen Tragekomfort / „Look & Feel“.

Mario Greis, CPO ElephantSkin: “ Mit unseren innovativen und nachhaltigen Produkten ist es ElephantSkin gelungen, eine weltweit skalierbare Alternative zu herkömmlichen Einweghandschuhen im Non-Medical-Bereich zu bieten, welche die Vorteile eines Einweghandschuhes mit denen eines zukunftsorientierten Produktes basierend auf re-usability & sustainability kombiniert.“

Viele große Unternehmen haben sich klar positioniert, einen aktiven Part in diesem Prozess zu spielen und u.a. Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung als Ziele gesetzt.

Weltweiter Widerstand gegen Plastikmüll

Weltweit wächst der Druck von Öffentlichkeit und Gesetzgebern, Plastik-Einwegprodukte gänzlich abzuschaffen. Die bereits ergriffenen Maßnahmen schließen z.B. die Beteiligung von Herstellern von Plastikprodukten an den Kosten der Müllentsorgung in Deutschland ab 2025 (https://www.handelsblatt.com/dpa/roundup-2-meilenstein-hersteller-sollen-ab-2025-plastikmuell-kosten-mittragen/28784132.html) oder die „mission-to-zero“ in den Vereinigten Arabischen Emiraten (https://wam.ae/de/details/1395303077153) ein.

Das sind große Schritte der Politik in Richtung Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und wir gehen davon aus, dass diese Entwicklung auf europäischer Ebene und weltweit vorangetrieben werden wird. Die Verbote von Einwegartikeln wie Plastiktüten, Plastikbesteck und Plastikstrohhalmen waren erst der Anfang wie das Endgültiges Verbot von Plastik- Einwegartikeln, wo die neue EU-Richtlinie mit 3. Juli in Kraft getreten ist (https://www.chefsculinar.de/reinigung-und-hygiene-5438.htm).

Weitere strategische Ergänzungen im Gesellschafterkreis

Mit Rainer Seele (ehemaliger OMV CEO) und der Familie Halatschek (HABAU) beteiligen sich weitere starke Partner am Unternehmen, um mit dem bestehenden Team, den Einweghandschuh weltweit abzulösen.