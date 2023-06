Formel 1: Verstappen gewinnt Großen Preis von Kanada

Montreal (dts Nachrichtenagentur) – Max Verstappen hat den Großen Preis von Kanada gewonnen. Der Red-Bull-Pilot fuhr am Sonntag in Montreal vor Fernando Alonso (Aston Martin) und Lewis Hamilton (Mercedes) über die Ziellinie und sicherte seinem Rennstall damit den hundertsten Formel-1-Sieg.

Ebenfalls in den Punkten landeten am Sonntag auf den Plätzen vier bis zehn Leclerc (Ferrari), Sainz (Ferrari), Perez (Red Bull), Albon (Williams), Ocon (Alpine), Stroll (Aston Martin) und Bottas (Alfa Romeo). Der deutsche Nico Hülkenberg (Haas) landete auf Rang 15, Russell (Mercedes) und Sargeant (Williams) schieden aus. In der WM-Rangliste baut Verstappen damit seinen Vorsprung vor Sergio Perez auf 69 Punkte aus, mit weiteren 9 Punkten Abstand folgt Fernando Alonso.



Foto: Max Verstappen / Red Bull, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts