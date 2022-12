Fortino Capital, ein in Europa ansässiger Wachstumsinvestor im Bereich B2B-Software, gibt seine Investition in Symbio, einen schnell wachsenden Anbieter von Business Process Management Software, bekannt. Symbio hat seinen Hauptsitz in München und Niederlassungen in Deutschland, Serbien und Südafrika. Mehr als 100 Kunden und 500.000 Anwender weltweit nutzen die Software des Unternehmens.

Als führender Anbieter von Business Process Management (BPM), bietet Symbio die Lösung für strategisches Prozess- und Qualitätsmanagement sowie Anwendungen für Prozessmodellierung und -design an. Die Daten können reibungslos in weitverbreitete Geschäftsanwendungen wie Microsoft, SAP, Celonis und Atlassian integriert werden.

Die Plattform zeichnet sich durch ihre vielfältige, branchenübergreifende Nutzbarkeit für Unternehmen aus den Sektoren Logistik, Automobil, industrielle Produktion, Energieversorgung und Pharma aus. Zu den Kunden von Symbio gehören unter anderem die Deutsche Bahn, E.ON, die European Space Agency, Fresenius und ZF Friedrichshafen.

Die beiden Gründer Oliver Zeller und Steffen Ploetz haben Symbio zu einem führenden Softwareunternehmen im Bereich BPM aufgebaut. Die Software kommt in kleinen, mittleren und großen Unternehmen zum Einsatz und hat derzeit Nutzer in Europa, den USA und Asien.

Fortino Capital investiert in das Unternehmen, um dessen Wachstum weiter zu beschleunigen und international zu expandieren. Dabei wird Fortino nicht nur als Sparringspartner für das Management fungieren, sondern auch das weitere internationale Wachstum mit seiner Expertise aktiv unterstützen. Für Fortino ist Symbio das erste Growth Private Equity Investment in Deutschland.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Fortino, da sie es Symbio ermöglicht, weiter zu wachsen. Das Team von Fortino verfügt über enorme Fachexpertise und einen großen Erfahrungsschatz auf dem BPM-Markt sowie über ein passgenaues B2B-Portfolio.“, so Oliver Zeller, Mitgründer und CEO von Symbio.

„Wir befinden uns aktuell in einer spannenden Phase unserer Entwicklung. Fortinos Know-how wird uns helfen, unser Ziel zu erreichen, das erste mitarbeiterzentrierte Business Process Management- und Qualitätsmanagement-System zu etablieren. Gemeinsam freuen wir uns darauf, die digitale Transformation unserer Kunden voranzutreiben und Symbio international weiter zu skalieren.“

Philipp Remy, Partner bei Fortino Capital, blickt voller Vorfreude auf die künftige Zusammenarbeit: „Symbio ist dabei, sich zunehmend zum Marktstandard für strategisches Prozess- und Qualitätsmanagement zu entwickeln. Das Team hat in den letzten Jahren außergewöhnliche Erfolge verzeichnet, die sich in einem zufriedenen Kundenstamm widerspiegeln. Der Zuwachs an Marktanteilen ist eine logische Folge der hervorragenden Arbeit. Wir freuen uns darauf, Oliver und sein Team bei der Verwirklichung ihrer Wachstumspläne zu unterstützen.“

