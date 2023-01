Nur neun Monate nach der Gründung schließt die Founders League eine erste Finanzierungsrunde ab.

Mit Benjamin Henrichs (RB Leipzig) und Luca Waldschmidt (VfL Wolfsburg) sind jetzt zwei prominente Fußball Bundesligaprofis als Investoren an Bord. Des Weiteren sind die beiden Unternehmer Jost Wiebelhaus (Frankfurter Laufshop) und Stefan Hamann (Shopware AG) als neue Gesellschafter eingestiegen. Das “Start-Up für Start-Ups“ verkauft insgesamt sechs Prozent seiner Anteile und sichert sich mit dem Investment eine fünf Millionen Euro Bewertung.

“Mit dem gewonnenen Kapital bauen wir die Plattform weiter aus und werden in Zukunft noch mehr Start-ups auf ihrem Weg unterstützen”, freut sich Julian Rauch, Geschäftsführer der Founders League. Das Investment fließt damit direkt in den Reichweitenaufbau der Plattform, mit dem Ziel, das größte Business-Angel- und Investoren-Netzwerk in der DACH Region für Start-ups aufzubauen. Bisher sind über 50 Business Angels und Investor:innen im Founders League Netzwerk eingebunden. Die Pläne für 2023 sind ambitioniert: Insgesamt sechs Live-Shows sind geplant, unter anderem in Mannheim, München, Köln und Düsseldorf.

“Wir sind sehr stolz, gerade in dieser Phase so renommierte Investoren von unserer Plattform überzeugt zu haben. Gemessen an den Investitionen, die in Jungunternehmen geflossen sind, war 2022 war kein gutes Jahr für die deutsche Startup-Szene: Um 43 Prozent sind die Investments laut der Wirtschaftsprüfung EY im letzten Jahr gesunken. Umso wichtiger ist es, die Sichtbarkeit und Reichweite für Start-Ups zu erhöhen, und das schaffen wir mit unserer Founders League Plattform”, erklärt Digital-Unternehmer und Founders League-Gründer Marcus Diekmann.

Founders League zieht positive Bilanz im ersten Jahr

Das Show-Konzept der Founders League ist simpel, die Kombination macht es besonders: sechs aufgeregte Start-ups, drei erfahrene Juroren, drei Minuten Elevator-Pitch und ein knallharter Live-Chat. Die Mission für Start-Ups: Nicht nur die Juroren zu überzeugen, sondern auch den kritischen Live-Chat auf die eigene Seite zu ziehen. Die beiden Shows, die 2022 in Leipzig und Bremen stattfanden und über LinkedIn gestreamt wurden, haben insgesamt über 3 Millionen Impressionen erzielen können. Auch über Social Media erzielte die Plattform mehrere hunderttausend Kontakte. Als Werbepartner konnte die Shopware AG und Polestar gewonnen werden.

Hier ein Auszug der Erfolge der teilnehmenden Start-Ups:

Das Start-up Tailorwine wird seit dem Auftritt in der Show deutschlandweit in L’osteria Restaurants getestet und konnte einige Lebensmittelhändler anbinden.

Das Last Mile Delivery Start-up Egora konnte Jury-Mitglied Johannes Kliesch überzeugen und listet seit Ende des Jahres 2022 das Snocks Sortiment.

Das Startup Förderfrage erreichte nach der Liveshow 280 Projektanfragen für Start-Up Förderungen

Bild Luca Waldschmidt und Benjamin Henrichs

Quelle Vaubel Medienberatung GmbH