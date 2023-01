Das Leipziger Start-up hat in seiner Seed-Finanzierungsrunde eine siebenstellige Summe eingesammelt. EVERGREEN ist ein nachhaltiger B Corp zertifizierter Asset Manager mit digitaler Vermögensverwaltung. Als Direct-Asset-Manager bietet EVERGREEN seinen Kund:innen und Partnerunternehmen die komplette Wertschöpfungskette für die Kapitalanlage vom Management individueller Investmentprodukte über das Onboarding bis zur digitalen Vermögensverwaltung aus einer Hand an.

Kundenzahl 2022 mehr als verdoppelt

Lead Investor ist die amerikanische ZAIS-Group. „In einem herausfordernden Marktumfeld hat Evergreen die Kundenzahl in 2022 mehr als verdoppelt. Mit unserem Engagement unterstreichen wir das Vertrauen, welches wir in das Team haben“, sagt ZAIS CIO Christian Zügel.

Martin Liebsch, Investment-Manager bei der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Sachsen ergänzt:

„Im aktuellen Marktumfeld ist es nicht leicht größere Finanzierungsrunden als FinTech in der Wachstumsphase zu realisieren. Das Krisen aber auch Chancen darstellen, hat das Team von Evergreen mit seinen KPIs eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Durch neue Kooperationen und Produktweiterentwicklungen, als auch dem bisherigen Wachstum ergeben sich attraktive Chancen für Shareholder und die weitere Skalierung am Standort Leipzig.“

Iven Kurz, CEO von EVERGREEN:

„Ich freue mich über das Vertrauen unserer Shareholder in EVERGREEN. Gemeinsam arbeiten wir an der Vision, Kapitalanlage nachhaltig zu verändern. Nächstes Jahr steht nun insbesondere der weitere Ausbau unseres Angebots an. Unser Fokus liegt auf den Themen Nachhaltigkeit und Altersvorsorge. Hier wollen wir Schritt für Schritt unser Angebot mit nachhaltigen Lösungen für Vermögenswirksame Leistungen, die betriebliche Altersvorsorge und die Europarente erweitern.“

Bild: Evergreen Teamfoto – Foto EVERGREEN / Axel Baumgarten

Quelle EVERGREEN GmbH