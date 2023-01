Das LegalTech-Portal helpcheck erweitert das Führungsteam und gewinnt mit Dr. Frank Breitschwerdt einen erfahrenen Strategen für das weitere Wachstum, dies teilte das Düsseldorfer Unternehmen heute mit. Das Portal ist spezialisiert darauf, Rechtsansprüche für Verbraucher auf Erfolgsbasis durchzusetzen. Mittlerweile ist das Unternehmen zu einem der größten LegalTech-Anbieter in Deutschland gewachsen und hat Verfahren angestoßen, in denen vor Gericht derzeit Ansprüche in Höhe von mehr als 50 Millionen Euro verhandelt werden.

Dr. Frank Breitschwerdt soll das LegalTech-Portal helpcheck mit seiner umfangreichen Expertise in der Tech-Industrie und seiner jahrelangen Erfahrung als leitender CHECK24-Manager auf ein neues Erfolgslevel heben. In seinen acht Jahren bei CHECK24 zeichnete Breitschwerdt u.a. verantwortlich für den Aufbau des erfolgreichen Verbraucherportals, sowie mehrerer Versicherungsvergleiche. Zuvor arbeitete Breitschwerdt für Bain & Company neun Jahre in Beratungsprojekten in München, Sydney und Sao Paulo.

Auf die Frage, warum er jetzt bei den LegalTech Vordenkern von helpcheck einsteigt, antwortet Frank Breitschwerdt: „Der Rechtsmarkt ist ein Bereich, in dem man durch Digitalisierung und Automatisierung extrem viel bewirken kann. Helpcheck ist als Marktführer beim Widerruf von Lebensversicherungen bestens positioniert, die Plattform auszubauen um Verbrauchern bei vielen weiteren Rechtsgebieten zu ihrem Recht zu verhelfen.“

Helpcheck CEO Peer Schulz freut sich auf den hochkarätigen Neuzugang und blickt optimistisch nach vorn: „Mit Frank Breitschwerdt als Geschäftsführer werden wir unserem Wachstum Rechnung tragen und unsere bundesweiten Geschäftsaktivitäten strategisch weiter ausbauen. Als LegalTech Unternehmen wollen wir auch künftig Maßstäbe in der digitalen Rechtsberatung und Abwicklung setzen“.

Helpcheck ist eines der größten LegalTech-Startups in Deutschland. Auf Grundlage einer behördlichen Erlaubnis als eingetragener Rechtsdienstleister setzt das Unternehmen Forderungen im Verbraucherrecht durch. Zur Prüfung und Geltendmachung von Ansprüchen kommen IT-basierte Prozesse zum Einsatz. Versicherte, die eine Lebensversicherung zwischen 1994 und 2007 abgeschlossen haben, können auf Basis zahlreicher BGH-Urteile ihren Vertrag widerrufen und so ihre eingezahlten Beiträge zzgl. einer Nutzungsentschädigung zurückfordern. Gestartet zum Thema Widerruf von Versicherungsverträgen, unterstützt helpcheck Verbrauchern mittlerweile auch bei weiteren Finanzthemen wie Kreditverträgen, Abfindung nach Kündigung, sowie der Rückforderung von Verlusten bei Online-Glücksspielen.

Bild Dr. Frank Breitschwerdt

Quelle Engel International Communications GmbH