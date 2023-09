Frank Hammerschmidt Country Manager Woltair

Woltair holt Ex-Amazon-Manager Frank Hammerschmidt als Country Manager Deutschland und Carl-Friedrich zu Knyphausen als CDO an Bord

Frank Hammerschmidt übernimmt die Position als Country Manager Deutschland bei Woltair. Zeitgleich wird Carl-Friedrich zu Knyphausen, Ex-Logistik-Manager bei Delivery Hero, DHL und Zalando, Chief Delivery Officer bei der Woltair Gruppe. Ziel ist es, mit einem starken Management Team Marktführer für Wärmepumpen in Deutschland zu werden.

Unternehmen groß machen, starke Ergebnisse erzielen und Umsätze in die Höhe treiben: Das ist es, worauf sich Frank Hammerschmidt in den letzten Jahren spezialisiert hat. Woltair benennt mit ihm einen erfahrenen Manager als Country Manager für die neu gegründete Woltair Deutschland GmbH mit Sitz in München zum 1. September 2023.

Bereits bei Flixbus sorgte Frank Hammerschmidt für den schnellen Ausbau internationaler Teams, indem er von einer Handvoll Mitarbeitenden auf über 50 skalierte und das Wachstum von Null auf eine achtstellige Umsatzmarke gesteigert hat. Nach seiner Position als Country Manager des Amazon Hub Deutschland/Österreich möchte er genau das jetzt auch bei Woltair umsetzen. „Ich liebe die Challenges und Innovationen, die jedes Startup mit sich bringt. Mein Ziel: Woltair neben Enpal und Thermondo als führenden Anbieter für grüne Energielösungen in Deutschland zu etablieren”, so Frank Hammerschmidt. Als Country Manager für Deutschland wird sein Tagesgeschäft neben Operations und Sales auf der Skalierung des deutschen Markts liegen.

Carl-Friedrich zu Knyphausen kommt von Delivery Hero zu Woltair

Die Woltair Gruppe konnte den Logistik- und Betriebsexperten Carl-Friedrich zu Knyphausen gewinnen, der die Verantwortung für die End-to-End-Lieferung der Installation unserer Produkte bei den Verbrauchern zu Hause übernimmt. In über 20 Jahren hat Carl-Friedrich zu Knyphausen Erfahrungen im Aufbau von komplexen Lieferketten, Transportnetzwerken, Produkten und Lagerbetrieben gesammelt. Carl-Friedrich arbeitete in renommierten Unternehmen wie dem Paketdienstleister DHL, wo er als Global Industry Lead Energy die Entwicklung des Energiesektors vorantrieb. Nach DHL entwickelte er als Director Logistics Development bei Zalando neue B2B-Logistikprodukte und eine hochautomatisierte Logistikinfrastruktur.

Doch nun – nach seiner Zeit als Vice President Shops & Deliver Anything bei Delivery Hero – will er sich neuen Herausforderungen widmen. Als Chief Delivery Officer (CDO) wird Carl-Friedrich zu Knyphausen für die Planung, Steuerung und Optimierung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Lieferprozess des Unternehmens verantwortlich sein, beginnend mit den Komponenten Installation & Service sowie Logistik, Woltair Partner Management und Procurement Operations, um die Lieferfähigkeit der Produkte und das 30-Tage-Installationsversprechen von Woltair sicherzustellen – bei gleichzeitiger Minimierung des ökologischen Fußabdrucks. „Mit Carl-Friedrich haben wir einen Logistik- und Lieferkettenspezialisten gewonnen, dessen Erfahrung perfekt zu unseren Zielen passt. Er weiß genau, wie man Betriebs- und Lieferketten in einem schnell wachsenden Unternehmen aufbaut und skaliert“, sagt Jan Hanuš, CEO der Woltair Group.

Bild Frank Hammerschmidt

Quelle Startup Communication GmbH