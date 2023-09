Neues für Outdoor-, Food- und Festival-Fans

Fort Myers – Islands, Beaches and Neighborhoods

Der Herbst hält Einzug in Deutschland, und während die Tage hier ruhiger und kühler werden, füllen sie sich in Fort Myers – Islands, Beaches and Neighborhoords mit Leben und locken mit angenehmen Temperaturen um die 24 Grad Celsius. Einheimische sowie Urlaubsgäste freuen sich über vielfältige Outdoor-Aktivitäten, neu eröffnete Parks und Attraktionen im tropischen Inselparadies am warmen Golf von Mexiko. Wer seinen nächsten Floridaurlaub plant, findet auf der Website und in der nachfolgenden Übersicht alles Wissenswerte zu Unterkünften, Parks, Stränden, Restaurants und Festivals.

Wieder- und Neueröffnungen

Der Lover’s Key State Park ist wieder für Tagesaktivitäten geöffnet. Die Straßenbahn bringt Besuchende zwischen 8 Uhr morgens und Sonnenuntergang zum Strand, wo Paddelausrüstung, Liegestühle und Sonnenschirme ausgeliehen werden können. Im Souvenirladen gibt es zudem Getränke und Mitbringsel zu kaufen. Das Discovery Center ist mittwochs bis freitags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die Bootsrampe bleibt aktuell geschlossen. floridastateparks.org/Lovers-Key.

Die Wonder Gardens in Bonita Springs haben nach Renovierungsarbeiten ihr historisches Welcome-Center und den Geschenkeladen wieder eröffnet. Als eine der ersten Attraktionen Floridas wurden die Gärten 1936 eröffnet und spiegeln heute mit ihrer tropischen Flora und Fauna aus aller Welt auf nostalgische Weise die Geschichte und die Wunder des alten Florida wider. Die beliebte Touristenattraktion ist ein botanischer Garten und Zufluchtsort für mehr als 300 gerettete, rehabilitierte und nicht auswilderbare Vögel und Reptilien. wondergardens.org.

Im Six Mile Cypress Slough Preserve sind ab Oktober herbstliche Feuchtgebiets-Wanderungen möglich. Die sogenannten Wet Walks bieten Besuchenden Zugang zu einem Teil des Sloughs, der normalerweise nicht für Gäste zugänglich ist. So können sie die wunderschönen Feuchtgebiete auf neue Weise erleben. Die Touren finden unter der Führung geschulter Fachkräfte statt und führen durch einen gewundenen Pfad teilweise durch das Wasser und Wege inmitten dichter grüner Farne, hoch aufragender Zypressen und schnatternder Spechte. sloughpreserve.org

Ende 2023 wird das Bailey-Matthews National Shell Museum auf Sanibel Island wieder eröffnen. Aktuell werden die Aquarien, die Lobby, der Museumsshop und auch die Landschaft sowie die Feuchtgebiete restauriert. Die Living Gallery, in der Pazifische Riesenkraken, Riesenmuscheln, Tintenfische, Floridamuscheln und mehr als 60 Arten von Meereslebewesen ein Zuhause finden, wird ebenfalls restauriert und aufgefrischt. Auch die Great Hall of Shells wird bei der Öffnung in neuem Glanz erstrahlen, wenn Besuchende Tausende wunderschöne Arten aus aller Welt betrachten können. shellmuseum.org

Attraktionen und Unterhaltung

Die Brutsaison der Meeresschildkröten dauert noch bis zum 31. Oktober. Weitere Informationen darüber und wie Gäste helfen können, erhalten Interessierte bei der Sanibel-Captiva Conservation Foundation (SCCF) unter sccf.org/our-work/sea-turtles oder bei Turtle Time, Inc. unter turtletime.org.

Sun Saver Passport: Essen, Spielen, Einkaufen, Genießen. Dieser beliebte, digitale Sparpass bietet sofortigen Zugang zu einer Vielzahl von Angeboten und Erlebnissen von Attraktionen, Restaurants und mehr in den vier Kategorien Essen, Spielen, Einkaufen und Genießen. Die Anmeldung ist einfach und kostenlos. Die Pässe werden sofort per SMS und E-Mail auf das Handy geschickt. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Pass auf dem Startbildschirm zu speichern, um mit einem Fingertipp darauf zuzugreifen. Jetzt anmelden und anfangen zu sparen. visitfortmyers.com/sun-saver-passport

Neuigkeiten von Restaurants

In Fort Myers Beach empfangen der beliebte Doc Ford’s Rum Bar & Grille und das Heavenly Biscuit wieder Gäste. docfords.com/ft-myers-beach

Für Frühstück, Mittag- und Abendessen bei Livemusik öffnet außerdem RC Otters Eats auf Captiva Island seine Türen. RCOtterscaptiva.com

Ebenfalls auf Captiva Island begrüßt Green Flash nach Renovierung und Reparatur seine Gäste. greenflashcaptiva.com

Das Fish House in Bonita Springs hat nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wieder geöffnet. thefishhouserestaurants.com

Die Besitzer der Island Cow und Mad Hatter Restaurants haben sich verpartnert und eröffnen bald neue Lokale. Wickies Lighthouse Restaurant und The Magic Bus Ice Cream & Caffeine befinden sich aktuell im Bau. Ersteres lädt zu Frühstück, Mittag- oder Abendessen oder einem Signaturedrink in der Bar ein, während der Magic Bus mit einem Vintage-Eiscafé- und Süßwarenladen-Gefühl mit modernen Kaffeegetränken, Erfrischungen und frischen Backwaren lockt. Beide Restaurants befinden sich auf Sanibel Island und sollen im November eröffnen.

Events und Festivals 2023

Clyde Butcher’s America’s Everglades Exhibit

2. Oktober 2023-2. Januar 2024

Centers for the Arts of Bonita Springs

artcenterbonita.org/exhibitions

J.N. “Ding” Darling National Wildlife Refuge “Art in the Wild”

21.-22. Oktober

dingartinthewild.com

Cape Coral Oktoberfest

20.-22. Oktober und 27.-29. Oktober

capecoraloktoberfest.com

Taste of the Islands /Taste Off the Islands

Zur Unterstützung von CROW (Clinic for the Rehabilitation of Wildlife), Sanibel Island

13.-19. November

tasteoftheislands.org

Rocket Mortgage Fort Myers Tip-Off/Beach Division Matchups

20. November

fortmyerstipoff.com

