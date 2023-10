Franklin Templeton benennt Führungskräfte im globalen Vertrieb

Franklin Templeton gibt mit Wirkung zum 2. Oktober 2023 wichtige Führungspositionen im globalen Vertrieb bekannt.

Adam Spector, EVP und Head of Global Distribution, Franklin Templeton, kommentierte: „In den letzten Jahren haben wir unser Unternehmen gezielt umgestaltet und strategisch ausgebaut. In wichtigen Märkten wie Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) und dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC) haben wir erhebliche Fortschritte beim Ausbau unserer Vertriebskanäle gemacht.

Aufbauend auf dieser Dynamik ist es für uns wichtig, unser Führungstalent weiterzuentwickeln und unseren Kunden einen langfristigen Mehrwert zu bieten.“

Matt Harrison wurde zum Head of Europe & UK Distribution ernannt. In seiner neuen Funktion wird er für die Entwicklung der Vertriebsstrategie des Unternehmens und den weiteren Ausbau unseres Geschäfts in dieser wichtigen Region verantwortlich sein. Die für die einzelnen Länder verantwortlichen Vertriebschefs in Europa und Großbritannien werden ab sofort an ihn berichten. Harrison wird in den nächsten Monaten nach London umziehen und an Spector berichten.

Harrison war zuvor Co-Head of APAC bei Franklin Templeton, mit Sitz in Sydney. Bevor er 2018 zu Franklin Templeton kam, hatte er leitende Positionen bei verschiedenen Unternehmen inne, darunter Colonial First State, Commonwealth Bank und ING. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und hat Kundenbeziehungen in mehreren Märkten aufgebaut, darunter Asien-Pazifik, Australien, Indien, Japan und Großbritannien.

Infolge der neuen Rolle von Harrison als Verantwortlicher für Europa und Großbritannien wurden die Aufgaben von Tariq Ahmad erweitert und er wurde zum alleinigen Head of APAC Distribution ernannt, der an Spector berichtet. In Zukunft wird Ahmad die Verantwortung für die APAC-Strategie tragen, um die Kunden des Unternehmens in einer Region, die für die globale Wachstumsstrategie von Franklin Templeton

entscheidend ist, optimal zu betreuen. Der in Singapur ansässige Ahmad war zuvor Co-Head of APAC Distribution und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche.

Sandeep Singh aus Dubai wurde zum Head of CEEMEA & India Distribution ernannt und berichtet ebenfalls an Spector. Zuvor war Singh als Head of CEEMEA Distribution für die Leitung und Entwicklung des Privatkunden- und institutionellen Geschäfts in Mittel- und Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika (CEEMEA) zuständig. In seiner neuen Funktion wird Singh seinen Verantwortungsbereich auf den indischen Markt ausweiten. Singh war zuvor in Indien und Malaysia in verschiedenen Führungspositionen für das Unternehmen tätig und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche.

Sowohl Harrison als auch Singh übernehmen die Vertriebsaufgaben des bisherigen EMEA-Vertriebsleiters Julian Ide, der zum Vice Chair, EMEA, ernannt wurde und an President und CEO Jenny Johnson berichtet. In seiner neuen Funktion wird Ide mit Entscheidungsträgern der größten globalen Finanzinstitute in der EMEA-Region in Kontakt treten, um für beide Seiten vorteilhafte langfristige Partnerschaften zu pflegen.

Spector fügte hinzu: Harrison, Singh und Ahmad sind erfahrene und bewährte Führungspersönlichkeiten, und ich freue mich darauf, in dieser spannenden Zeit eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere Vertriebspräsenz weiter auszubauen. Darüber hinaus möchte ich Julian für seine Bemühungen und sein Engagement als Leiter des EMEA-Vertriebs danken und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Rolle als Vice Chair EMEA.“

