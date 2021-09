Lecker-saftige Frikadellen, Hackbällchen, Cevapcici und Veggie-Bratlinge – mit Frau Poppes Würzmischungen gelingen sie!

Schnell und mühelos zubereitet, aus natürlichen Zutaten und einfach köstlich: Mit Frau Poppes Würzmischungen gelingen leckere Frikadellen, Cevapcici, Veggie-Bratlinge und Co. im Handumdrehen! Die Würzbasis mit Weißbrotwürfeln braucht nur wenige weitere Zutaten für ein schmackhaftes, saftiges Ergebnis. Frau Poppes Mix kommt dabei ganz ohne Konservierungsstoffe, Palmöl, Hefe-Extrakt und Geschmacksverstärker aus – 100 Prozent natürliche Zutaten für 100 Prozent Geschmack!



Gründerin Angelika Poppe ist seit ihrem 22. Lebensjahr blind. Und ihre Frikadellen sind einmalig lecker, denn sie sind fein und präzise abgestimmt und vereinbaren ihre Aromen einfach perfekt. Ihren Schwiegersohn Thomas Leiendecker beeindruckte Angelika Poppe mit ihren Rezepturen. Gemeinsam gründeten die beiden ihr Startup Frau Poppes, um allen dieses besondere Geschmackserlebnis zu ermöglichen. Jetzt konnten die gelernte Hauswirtschafts- und Schlachtereifachverkäuferin und der erfahrene Gastronom in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ überzeugen! Ralf Dümmel investierte in die originellen Würzmischungen.

„Die Idee zu Frau Poppes Würzbasis entstand bei einem Mittagessen. Meine Schwiegermutter Angelika bereitete für uns Frikadellen zu. Als gelernter Koch weiß ich, wie schwer es ist, sie wirklich gut hinzubekommen. Deswegen war ich begeistert von ihrer perfekten Frikadelle: Geschmacklich super, locker und fluffig! Ganz großes Kino! Jetzt wollen wir zusammen ganz vielen Menschen ermöglichen, Buletten in dieser Qualität zuzubereiten!“ Thomas Leiendecker, Gründer von Frau Poppes

Blindes Vertrauen in guten Geschmack:

Die fertige Würzbasis mit Weißbrotwürfeln von Frau Poppe ist im Handumdrehen verarbeitet und zaubert in nur 20 Minuten ein leckeres Gericht. Mit vier Sorten ist für jeden Geschmack etwas dabei – von klassischen Frikadellen, über italienische Hackbällchen und würzige Cevapcici bis hin zu vegetarischen Bratlingen. Einfach 500 g gemischtes Hack und ein Ei oder für die Veggie-Bratlinge 250 g Kidneybohnen hinzufügen, in lauwarmem Wasser einweichen, kneten, formen, braten – fertig. Gründerin Angelika Poppe gelingen beste Frikadellen wortwörtlich blind. Mit ihrer cleveren Würzbasis kann jetzt allen, die Spaß am Kochen haben, das leckere Gericht glücken! Die Zutaten wählt Frau Poppe persönlich nach ihrem Originalrezept sorgfältig aus. Dank ihrer feinen Gewürzabstimmung und der enthaltenen Weißbrotwürfel werden Frikadelle und Co saftig, locker und fluffig! Frau Poppes Mix kommt ohne Konservierungsstoffe, Palmöl, Hefe-Extrakt und Geschmacksverstärker aus – 100 Prozent natürliche Zutaten für 100 Prozent Geschmack.

Frau Poppes ist unter www.fraupoppes.de aktuell für 2,99€ – aber auch im Handel – erhältlich.



„Was für eine bewegende Geschichte, da bekomme ich immer noch Gänsehaut. Aber wer kennt es nicht, dass die Frikadellen von Mama am besten schmecken? Mit Frau Poppes Gewürzmischung kann sich jede:r diese leckeren Frikadellen von nun an zuhause zaubern. Guten Appetit!“Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

In vier leckeren Sorten:



Klassische Frikadellen – perfekt zu Rotkohl und Kartoffelpüree

Italienische Hackbällchen – dazu passen Nudeln mit Tomatensoße

Würzige Cevapcici – besonders lecker mit Tomatenreis und Kräuterdip

Veggie-Bratlinge – zum Beispiel zu einem knackig-frischen Salat

Bildquelle TV NOW Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmensgruppe/ Frau Poppes GmbH