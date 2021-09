Farbrausch! COLVIN präsentiert bunte Trockenblumen Bouquets

Der Onlineflorist COLVIN bietet neben stilvollen Blumensträußen und Pflanzen eine eigene Kollektion speziell für Trockenblumen an. Und die kommt zum aktuellen Herbst und Winter erstmalig sehr bunt daher! Die Modelle der Never Change Collection tragen Namen wie The Diva, The Intrepid, The Cheeky, etc. und sind online unter https://www.thecolvinco.com/de erhältlich. Trockenblumensträuße halten bekanntlich lange und mit etwas Pflege sogar noch länger. Unter perfekten Bedingungen hat man mindestens zwei Jahre an ihnen Freude. Am besten lockert und arrangiert man sie in der Vase, sodass sie genug Platz haben. Luft und Raum sind wichtig, denn sonst könnte sich Schimmel bilden. Und natürlich darf man Trockenblumen auf gar keinen Fall gießen. Es empfiehlt sich, Trockenblumen circa einmal im Monat abstauben, z.B. mit einem Staubwedel oder Schminkpinsel.



Hintergrund zum Unternehmen:



Frische Blumen, die besonders lange halten und schnell geliefert werden, dafür steht COLVIN. Das Unternehmen wurde 2017 von Sergi Bastardas, Andrés Cester und Marc Olmedillo Diaz in Barcelona gegründet und beliefert aktuell Länder wie Spanien, Portugal, Italien und Deutschland. Der Online-Florist bietet exklusiv designte Sträuße in bester Qualität, sowie schönste Trockenblumenbouquets, die in Krefeld gebunden werden und innerhalb kürzester Zeit in Deutschland ausgeliefert werden. Zusätzlich gibt es eine eigene Pflanzenkollektion und eine Vielzahl an Accessoires. Durch die direkte Zusammenarbeit mit lokalen Züchtern in den jeweiligen Ländern werden sehr kurze Lieferzeiten, größte Frische und lange Haltbarkeit garantiert. Weitere Märkte, zum Beispiel Frankreich und Polen, sind in Planung.

Quelle Froschkönig PR