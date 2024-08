Freche Freunde Adventskalender 2024

Snacks mit Obst und Gemüse statt Schokolade

Auch in diesem Jahr präsentiert Freche Freunde seinen Adventskalender. Hinter den Türchen verbirgt sich allerdings keine Schokolade, sondern die beliebtesten Bio-Snacks mit Obst und Gemüse. Damit zeigt Freche Freunde einmal mehr, dass Kinder in der Weihnachtszeit auch ohne Schokolade ihren Spaß haben. Den Freche Freunde Adventskalender gibt es ab Oktober 2024 für 29,99 Euro (UVP) im Handel. Darüber hinaus gibt es eine Special Edition des Kalenders für 39,99 Euro exklusiv bei dm.

Im Handel: Freche Freunde Adventskalender

In einer Zeit, in der Plätzchen, Schokolade & Co. Hochsaison haben, möchte Freche Freunde dafür sorgen, dass Obst und Gemüse nicht zu kurz kommen. Deshalb verbergen sich hinter den 24 Türchen die beliebtesten Bio-Snacks von Freche Freunde mit jeder Menge Obst und Gemüse – angefangen von Quetschies über Fruchtchips bis hin zu Fruchtriegeln und vieles mehr. Kleine Überraschungen wie ein Bastelset sorgen für zusätzlichen Spaß und fördern eine frühe Freundschaft mit Obst und Gemüse sowie gemeinsame Familienmomente. Schon während der Adventszeit hält der Advenstkalender eine freche Überraschung bereit. Denn auf der Rückseite der 24 Türchen-Schachteln ist ein freches Labyrinth abgedruckt, dass die Kinder entdecken können und mit dem sie auch nach Weihnachten noch lange spielen können. Neugierig geworden? In diesem Video gibt es einen ersten Vorgeschmack.

Der Freche Freunde Adventskalender ist für 29,99 Euro (UVP) ab Oktober 2024 in ausgewählten Supermärkten sowie Drogerien erhältlich und ab Mitte September im Freche Freunde Online Shop. Maße: 366 x 507 x 65 mm.

Exklusiv bei dm: Freche Freunde Adventskalender Special Edition

Für alle, die in der Adventszeit noch mehr Spielspaß erleben möchten, gibt es den Freche Freunde Adventskalender als Special Edition – nämlich als aufklappbares Spielhaus, in dem Karl Karotte & Co zuhause sind. Aus den Schachteln können kleine Spielfans außerdem ihre liebsten Freche Freunde Charaktere ausschneiden, um mit ihnen im Spielhaus zu spielen. Auch in der Special Edition verstecken sich – wie soll es auch anders sein – jede Menge Bio Snacks von Freche Freunde sowie Spielspaß rund um das Thema Obst und Gemüse.

Die Special Edition des Freche Freunde Adventskalenders im Spielhausformat ist für 39,95 Euro ab Oktober exklusiv bei dm Deutschland und Österreich erhältlich. Maße: 67 x 290 x 380 mm.

Quelle erdbär GmbH