For a Po(w)derful Life – Longevity mit Blue Farm

Longevity (Langlebigkeit) bezeichnet die Kunst, durch einen ganzheitlichen Lebensstil ein langes, gesundes und erfülltes Leben zu führen.

Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle wie eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Flüssigkeit, regelmässige Bewegung und eine gute mentale Gesundheit. Gerade in der heutigen Zeit, in der wir uns täglich neuen Herausforderungen stellen, ist es wichtig, mehr denn je auf unseren Körper zu achten. Ihm auch mal eine Auszeit gönnen. So bleiben wir leistungsfähig, haben ausreichend Energie und können unser Leben auch wirklich (er)leben. +

Blue Farm kombiniert in seinen Longevity Bundles cleane Zutaten mit Adaptogenen und Superfoods und zeigt, dass sich Genuss und Funktionalität hervorragend ergänzen, köstlich schmecken und gut für Körper und Geist sind. Die „Super Lattes“ sind reich an hochwertigen Bio-Zutaten, Nährstoffen und Vitaminen, die effektiv unsere Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden unterstützen und ein langes Leben fördern können. Darauf trinken wir doch gerne einen Schluck.

Gut. Besser. Super Lattes. Die Longevity Bundle Sets von Blue Farm.

Mit den Longevity Bundle Sets starten wir perfekt in unsere tägliche Daytime to Bedtime Routine. Die Sets können unsere Ausdauer, Konzentration sowie innere Ruhe fördern und für einen entspannten und ausgeglichenen Tag sorgen.

Balanced Morning Routine: die koffeinfreie Morgenroutine für unsere tägliche Dosis an Supoerfoods, Adaptogenen und Vitalpilzen (enthält Blue Farm Supreme Greens und Chagaccino)

Green Powerhouse: wichtige Nährstoffe und ein sanfter no-coffee-Kick am Morgen lassen uns mit Energie in den Tag starten (enthält Blue Farm Supreme Greens und Matcha Oat Latte9

The Vitality Ritual: dieses Duo sorgt für optimale Balance zwischen innerer Ruhe und frischer Energie. (enthält Blue Farm Supreme Greens und Golden Oat Latte)

Rebalance & Reset Rezept – Blue Farm Supreme Greens Detox Smoothie

Wer sich häufig müde und ausgelaugt fühlt, für den ist der Supreme Greens Detox Smoothie genau richtig. Er befreit den Körper von unnötigen Giftstoffen und fügt ihm dank Superfoods, Adaptogenen, Vitaminen und wichtigen Mineralstoffen neue Energie und Vitalität zu.

Zutaten

24g Blue Farm Supreme Greens

150ml Wasser

100g gefrorene Mango

1/2 Banane

1 Handvoll Spinat

Zubereitung

Alle Zutaten in einen Mixer geben und gut durchixen. In ein Glas geben (optional mit Eiswürfeln) und direkt geniessen.

>> Hier geht´s direkt zum Rezept

Die Blue Farm Produkte sind online unter bluefarm.co erhältlich und kosten ab 9,39 € (z.B. Oat Base Bio, ergibt 4 Liter Haferdrink).

Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird.

Die Longevity Bundles kosten 73,95 € (Green Powerhouse und The Vitality Ritual) sowie 79,95€ (Balanced Morning Routine)

