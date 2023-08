Snack-Neuheiten von Freche Freunde Kids

Freche Freunde Kids Müsliriegel und Knusper Kugeln

schon bald ist Schulanfang. Viele Eltern suchen deshalb nach passenden Snacks, die nicht zu süß oder zu fettig sind und die sie ihren Kindern mit gutem Gewissen in die Brotdose oder Freizeittasche packen können. Deshalb präsentiert Freche Freunde Kids im August 2023 zwei neue Müsliriegel sowie Knusper Kugeln, die praktisch für unterwegs sind.

Ab in die Pause! Mit den neuen Freche Freunde Kids Müsliriegeln

Die beiden Riegel werden aus natürlichen Bio-Zutaten und ganz ohne Zusatz- und Aromastoffe sowie ohne künstliche Farbstoffe hergestellt. Dafür kommen sie mit Vollkorn sowie einem leckeren Fruchtanteil daher. Und das Beste: Die Müsliriegel sind mit dem Nutri-Score A bewertet, enthalten 35 Prozent weniger Zucker als vergleichbare Müsliriegel und haben einen hohen Ballaststoffgehalt. Damit beweist Freche Freunde Kids, dass Leckeres für Schulkinder auch ohne Quatsch auf der Zutatenliste auskommt.

Die Freche Freunde Kids Müsliriegel gibt es in den Geschmacksrichtungen:

Kalles Müsliriegel – Banane & Kakao (6er Pack, UVP: 3,59 Euro, erhältlich bei dm)

Kiras Müsliriegel – Kirsche & Apfel (6er Pack, UVP: 3,59 Euro, erhältlich bei dm)

Die Riegel kommen im praktischen 6er Pack daher, sind einzeln verpackt und passen so in jede Brotdose, jeden Sportbeutel oder ganz frech in die Hosentasche – und das, ohne zu schmelzen, zu kleben oder zu bröseln.

Super crispy und soo lecker! Die neuen Knusper Kugeln von Freche Freunde Kids

Für den kleinen Knusper-Snack zwischendurch sind die Freche Freunde Kids Knusper Kugeln genau das Richtige – denn sie landen mit einem Haps im Mund. Deshalb sind sie ideal für die Brotdose und wie gemacht zum Teilen. Die crunchy Schoko-Knusper Kugeln kommen mit fruchtigen Blaubeer- und Erdbeerstückchen sowie Fairtrade Kakao daher und sind wie alle Freche Freunde Kids Produkte mit dem Nutri-Score A bewertet.

Bibis Knusper Kugeln – Kakao, Blaubeere & Erdbeere (30 Gramm, UVP: 1,49 Euro, exklusiv bei dm)

So geht Frühstück! Die Freche Freunde Kids Cerealien

Für den frechen Start in den Schultag gibt es seit diesem Mai übrigens auch Frühstückscerealien von Freche Freunde Kids. Auch hier wird auf gute Zutaten für ein gutes Gewissen gesetzt. Und natürlich auf Geschmacksrichtungen, die Kinder lieben.

Die Freche Freunde Kids Cerealien gibt es in den folgenden Sorten:

Bobs Schoko Chips – Kakao & Banane: Die Alternative zur meist gefragtesten Cerealien Sorte – ganz ohne Zusatzstoffe, dafür mit Fair Trade Kakao und vollem Geschmack. (275 Gramm, UVP 3,79 Euro)

Eddas Knusper-Müsli – Beeren-Mix: Ein besonders fruchtiges und knuspriges Müsli dank einem Mix aus rosa-roten Knusperclustern, Cornflakes, Reispops und knackigen Himbeer- und Erdbeerstückchen. (280 Gramm, UVP 3,99 Euro)

Alfreds Zimt Pops – Apfel & Zimt: Ein weiterer Cerealien-Klassiker in kindgerechter Neuauflage mit leckeren Zimt-Geschmack und einer feinen Apfelnote. (275 Gramm, UVP 3,79 Euro)

Die Freche Freunde Kids Cerealien sind unter anderem bei dm, REWE, Müller sowie online bei Rossmann, Amazon und anderen Märkten erhältlich.

Weitere Infos zu Freche Freunde Kids gibt es unter www.frechefreunde.de/kids

Quelle erdbär GmbH