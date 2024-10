fredis Kinderdusche – spielerisch die Freude am Duschen entdecken

Duschspaß für Kinder: Mit fredis Kinderduschen wird Hygiene zum Abenteuer – speziell entwickelt für Kinder.

Mit fredis Kinderduschen wird das Duschen für Kinder zum Highlight! Die Gründer, Asti und Rico, kamen während einer Reise durch Frankreich auf die Idee, als sie sahen, wie begeistert ihre Tochter von den kinderfreundlichen Duschen auf den dortigen Campingplätzen war. Da es auf dem Markt nichts Passendes gab, beschlossen sie, selbst eine Lösung zu entwickeln.

Ihre Idee präsentierten sie erfolgreich in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“, wo sie Investor Ralf Dümmel für sich gewinnen konnten.

Tausche Geschrei gegen spaßige Schaumparty

Den Grundstein für die Gründung ihres Familienunternehmens legte eine Reise durch Frankreich: Als Asti, Rico und ihre Tochter 2019 mit einem Camper durch Frankreich tourten, entdeckten sie auf den Campingplätzen extra gemütliche Duschbereiche für kleine Wasserratten. Die eigene Tochter war von den kinderfreundlichen Duschen so begeistert, dass Asti und Rico sich auch so eine Dusche für zu Hause zulegen wollten. Da sie nichts Passendes fanden, tüftelten sie selbst an einer Lösung – und starteten erfolgreich ihr Familienunternehmen fredis! Mit viel Liebe zum Detail entwickelten sie ihre eigenen Kinderduschen, die nicht nur den Spaß am Duschen, sondern auch die Selbständigkeit des Kindes fördern.

fredis und seine Freunde

Die fredis Kinderduschen sind leicht zu installieren und an die Größe des Kindes anpassbar, was das Duschen besonders flexibel und kindgerecht macht. Neben der Funktionalität begeistern die Duschen durch verschiedene fröhliche Motive, die das Duscherlebnis visuell bereichern. Das liebenswerte Maskottchen und Namensgeber für das Startup ist der Otter Fredi. Gemeinsam mit seinen Freunden sorgt er dafür, dass das Duschen zu einem spaßigen Abenteuer wird, bei dem Kinder spielerisch an die tägliche Hygiene herangeführt werden.

„Unsere Reise durch Frankreich hat uns inspiriert, eine Dusche zu entwickeln, die Kinder begeistert und ihre Selbstbestimmung fördert. Jetzt wollen wir fredis in die Badezimmer von ganz Deutschland bringen und Ralf Dümmel dabei an unserer Seite zu wissen ist ein super Gefühl! Wenn jemand Produkte herstellen und vertreiben kann, dann sind das Ralf und sein Team. Die Zusammenarbeit läuft bisher super. Es wird immer sehr lösungsorientiert, auf Augenhöhe gearbeitet und wir können uns jederzeit bei unseren Ansprechpartnern melden.“ Asti und Rico, Gründer fredis Kinderdusche

„Eine Dusche für Kinder, um das Haarewaschen für Kinder und Eltern einfacher zu machen! Dank fredis ist das jetzt möglich und das mit der richtigen Portion Spaß. Einfache Anbringung ohne Werkzeug. fredis lässt sich kinderleicht auf die Größe des Kindes anpassen und sorgt mit zwei Duschmodi für den flexiblen Wasserstrahl. fredis ist eine tolle Innovation, die nicht nur Kinder glücklich macht, sondern auch Eltern begeistert. Ich freue mich darauf, Asti und Rico zu begleiten und fredis in die Badezimmer ganz Deutschlands zu bringen.“ Ralf Dümmel Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

fredis Kinderduschen sind ab sofort unter https://fredis.shop/ für 59,99 € erhältlich.

Bild Setbild Fredis Rico Priew Ralf Dümmel Astrid Förster Credit RTL Bernd Michael Maurer

Quelle DS Unternehmensgruppe/ fredis GmbH · c/o orangery coworking