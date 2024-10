BULGURCUPS – gesunde Ernährung in fünf Minuten

Die FEELNATURE BULGURCUPS bieten eine gesunde und vegane Mahlzeit für alle, die auch bei wenig Zeit Wert auf eine bewusste Ernährung legen

Mit den FeelNature BULGURCUPS revolutioniert Muhammet Bulat die Welt der Instant-Fertiggerichte! Der Gründer präsentierte seine Idee erfolgreich in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ und konnte seinen Wunschlöwen Ralf Dümmel nach einem emotionalen Pitch für sich gewinnen.

FEELNATURE – die Next Generation der Fertiggerichte

Muhammet Bulat, Gründer von FEELNATURE, hatte eine klare Vision: gesunde, traditionelle Rezepte in den modernen Alltag zu bringen. Inspiriert von der orientalischen Küche, entwickelte er die FEELNATURE BULGURCUPS – eine schnelle, vegane Mahlzeit, die sich ganz einfach mit heißem Wasser zubereiten lässt.

Der Bulgur, ein orientalisches Superfood, wird mit hochwertigen, rein pflanzlichen Zutaten kombiniert und liefert so eine schnelle und gesunde Mahlzeit – ganz ohne Geschmacksverstärker, Aromen oder Palmöl. Die Cups sind der ideale Snack für alle, die sich auch bei vollem Terminkalender bewusst ernähren möchten. Bei den meisten herkömmlichen Instant-Gerichten werden ausschließlich Trockenzutaten verwendet. Im Gegensatz dazu ist bei BULGURCUPS® die Saucen-Komponente separat verpackt und enthält einen hohen Anteil an frischem Gemüse.

„Meine BULGURCUPS® vereinen den Geschmack traditioneller Gerichte mit der Bequemlichkeit moderner Convenience-Produkte. Perfekt für alle, die auch bei vollem Terminkalender nicht auf bewusste Ernährung verzichten wollen. Sie sind nicht nur vegan, sondern auch super lecker und in drei verschiedenen Sorten erhältlich.“

„Es hat mich viel Mut gekostet, in die Höhle der Löwen zu gehen und mein Produkt zu präsentieren. Vor über acht Jahren, als ich zum ersten Mal die Sendung und Ralf Dümmel im TV sah, fasste ich sofort den Entschluss, dass ich auch in die Höhle muss. Nur durch meinen festen Glauben daran ist es mir schließlich gelungen, das einzigartige Produkt BULGURCUPS auf den Markt zu bringen und meinen Traum, in der Sendung aufzutreten, Wirklichkeit werden zu lassen. Ralf ist für mich weit mehr als nur ein Investor – er ist ein Herzensmensch und mein Mentor. Er hat sich mit vollem Herzen entschieden, in mein Startup zu investieren, und genau das schätze ich unendlich.“ Muhammet Bulat Gründer FEELNATURE

„WOW! Muhammet hat mich mit seiner Leidenschaft für sein Produkt komplett umgehauen! Muhammet ist einfach ein Kämpfer und ein Gründer, der so sehr für sein Produkt brennt. BULGURCUPS ist ein Produkt, das nicht nur zeitgemäß ist, sondern auch unglaublich lecker und gesund ist. Mit den FEELNATURE BULGURCUPS können Menschen auch unterwegs oder in stressigen Situationen gesunde, sättigende und vegane Mahlzeiten genießen – freue mich auf die gemeinsame Zukunft und BULGURCUPS und Muhammet!“ Ralf Dümmel Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

FEELNATURE BULGURCUPS sind aktuell unter www.feelnature.shop – und im Handel – im 6er Set für 29,94 Euro

erhältlich.

