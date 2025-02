Freigeist Capital investiert Akina

Freigeist Capital, der Deep Tech VC von Frank Thelen, investiert erstmals im Healthtech-Bereich

Die Schweizer Firma Akina, ein Spin-Off der ETH Zürich und des ETH AI Center, hat eine als Medizinprodukt zugelassene KI-Software entwickelt, die Patientinnen und Patienten bei der Physiotherapie zu Hause begleitet. Die Software von Akina ermöglicht eine individuell zugeschnittene, hybride Behandlung, die das Beste aus flexibler, digital unterstützter Therapie Zuhause und persönlichen Terminen bei Fachpersonen vor Ort kombiniert. Im Fokus steht dabei die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates wie etwa Rücken- oder Gelenkschmerzen. Diese gehören zu den häufigsten und mit den höchsten Folgekosten verbundenen körperlichen Beschwerden weltweit.

Die leitliniengerechte Behandlung dieser Erkrankungen basiert auf einer aktiven Bewegungstherapie, die in der Praxis jedoch oftmals nicht konsequent umgesetzt werden kann. Dies ist auf logistische Herausforderungen, die begrenzte Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften und die mangelhafte Nachverfolgbarkeit des Heimtrainings zurückzuführen. Jedes Jahr entstehen so aufgrund von eskalierender Diagnostik und vermeidbaren, operativen Behandlungen Folgekosten in Milliardenhöhe für das Gesundheitssystem. Akina Cloud bietet Physiotherapeuten und -therapeutinnen die Möglichkeit, erforderliche repetitive Behandlungselemente mittels eines digitalen Trainingsplanes an die Software auszulagern.

So können Physiotherapeuten ihre wertvolle Zeit für die Schlüsselaspekte der Therapie im persönlichen Kontakt mit den Patienten und Patientinnen nutzen.

“Akinas KI unterstützt Therapeuten und Therapeutinnen bei der Patientenversorgung über die Praxis hinaus. Dadurch wird eine qualitativ hochwertige Therapie auch im häuslichen Umfeld effizient ermöglicht und nahtlos in die bekannte und etablierte Behandlung vor Ort integriert.”

– Dr. Florian Haufe, CEO Akina Health

Akina Cloud nutzt maschinelles Lernen und kamerabasierte Bewegungsanalyse, um Personen mit Erkrankungen des Bewegungsapparats interaktiv durch das therapeutische Training zu Hause zu führen und, um Patienten unmittelbar bei der Ausführung des Trainings durch Feedback zu unterstützen. Darüber hinaus bietet die Software automatisierte Fortschrittsberichte und Monitoring-Tools für behandelnde Fachpersonen. Durch die kombinierte Behandlung – beim Physiotherapeuten vor Ort und digitale begleitet zuhause – kann ein signifikant besseres und nachhaltigeres Behandlungsergebnis erzielt werden. Es wurden bereits tausende Trainings erfolgreich durchgeführt.

Mit dem Seed-Investment in Höhe von 3 Millionen Euro (CHF 2.8 Mio.), angeführt von Freigeist Capital und weiteren Investitionen durch FAIR VC, Dr. Sattler Capital und führenden Experten und Expertinnen aus der Schweizer Gesundheitsbranche, will Akina mehr Menschen Zugang zur wirksamen Bewegungstherapie verschaffen. Der Fokus liegt zunächst auf der Geschäftsentwicklung in der Schweiz, der fortlaufenden Weiterentwicklung der eigenen KI- Technologie und der Vorbereitung einer europäischen Expansion.

“Akina verschafft Patienten und Patientinnen Zugang zu einer durch vertraute Fachpersonen angeleitete Physiotherapie von zu Hause aus. Damit wird mehr Menschen mit Beschwerden geholfen und das Gesundheits-system entlastet. Ich sehe insbesondere in Anbetracht des anhaltenden Fachkräftemangels großes Potenzial im Healthtech-Sektor.” – Frank Thelen, Founder & CEO Freigeist Capital

Bild: Akina Gründerteam Dr. Florian Haufe Dr. Michele Xiloyannis

Quelle Freigeist Capital