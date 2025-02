Investment-Booster: Alexander Schütz & Mathias Muther pushen heimische Start-Ups | „2 Minuten 2 Millionen“ ab 20. Februar auf JOYN & PULS 4

Alte Bekannte & neue Gesichter: Wirtschaftsgröße Alexander Schütz nimmt ab 20. Februar wieder auf einem der Investoren-Stühle Platz. Neu dabei bei „2 Minuten 2 Millionen“ ist Vorarlberger Erfolgsunternehmer Mathias Muther.

Noch mehr Investoren-Power bei „2 Minuten 2 Millionen“: Für die 12. Staffel des Erfolgsformats nehmen mit sechs Business-Angels so viele Investoren wie noch nie gleichzeitig im PULS 4-Studio Platz. Nach Vertriebsexpertin Katharina Schneider, Innovations-Expertin Eveline Steinberger und dem Selfmade-Millionär Christian Jäger stehen die nächsten beiden Business-Angels für den Einzug in den Start-Up-Ring bereit, um mutigen Jungunternehmen einen ordentlichen Investment-Boost zu ermöglichen.

Zurück im Investoren-Stuhl: Finanzmagnat Alexander Schütz

„Ich freue mich darauf, wieder dabei zu sein und innovative Köpfe zu unterstützen, ihre Visionen Wirklichkeit werden zu lassen“, freut sich Alexander Schütz auf seine Rückkehr zu „2 Minuten 2 Millionen“. Wie auch in den Jahren davor, nimmt sich der gebürtige Oberösterreicher kein Blatt vor den Mund und überzeugt mit seiner Offenheit. Welche Start-Ups ihm zu einem Investment überzeugen können, wird sich noch weisen. Fest steht: Schütz weiß genau, nach welchen Innovationen er Ausschau hält: „Ich suche nach Ideen, die den Markt verändern können, und nach Menschen, die mit Leidenschaft und Einsatz dahinterstehen.“

Bringt frischen Wind in die #2min2mio-Runde: Erfolgsunternehmer Mathias Muther

Doch damit nicht genug. Neben einem alten Bekannten bringt die 12. Staffel der PULS 4 Start-Up-Show auch ein neues Gesicht in die Investoren-Familie. Der Vorarlberger Mathias Muther feiert am 20. Februar auf PULS 4 & JOYN seine Business-Angel-Premiere. Muther ist unter anderem Gründer und Mitglied im Aufsichtsrat der Aerocompact-Gruppe, einem der weltweit führenden Anbieter im Bereich Solar-Racking-Technologie. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energie zählt er zu den „Frist Movern“ in diesem Bereich.

Mit seiner Expertise im Unternehmertum erweitert er sein Portfolio zum „2 Minuten 2 Millionen“-Investor und ist sich seiner Aufgabe bewusst: „Als Investor unterstütze ich nicht nur eine Geschäftsidee, sondern auch die Menschen dahinter – ihr Engagement, ihre Leidenschaft und ihre Innovation. In ein Start-Up zu investieren, bedeutet nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch den Glauben an eine Vision und das Potenzial die Welt zu verändern.“

Nervenkitzel, Mut, Spannung – und zwei Minuten, die alles verändern können: Der Weg zwischen Erfolg und Misserfolg ist schmal. Innerhalb von zwei Minuten versuchen die mutigsten Start-Ups des Landes die hochkarätige Runde der Business-Angels von ihrer Vision zu einem Investment zu überzeugen. Zwei Minuten, die alles verändern können.

Wer die Investoren-Runde zur 12. Staffel vervollständigt, wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

„2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start-Up-Show“ NEU immer donnerstags um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4

Bild:Investment-Booster: Alexander Schütz & Mathias Muther @Puls 4 Gerry Frank

Quelle ProSiebenSat.1 PULS 4