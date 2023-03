RINGANA führt mit FRESH baby eine völlig neue Produktlinie speziell für Kinder von 0 bis 4 Jahre ein. Die vier frischen, natürlichen und veganen Pflegeprodukte wurden mit größter Sorgfalt und in höchster zertifizierter Bio- und Pharmaqualität entwickelt.

Vor 26 Jahren begann das österreichische Unternehmen RINGANA damit, Badezimmer von Frauen und Männern frei von Mineralölen, Überemulgatoren, Konservierungsmitteln und Metallseifen zu gestalten und stattdessen Frische, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit einziehen zu lassen. „Nun ist es an der Zeit, die Kinderbadezimmer in genau der gleichen Form zu revolutionieren.“ erzählen die Gründer Ulla Wannemacher und Andreas Wilfinger.

Weniger ist mehr

Ein hoher Nachhaltigkeits- und Wirksamkeitsanspruch ist seit jeher bei RINGANA fest verankert und schafft die Voraussetzungen für die natürliche Babypflege-Serie. So ist die gesamte Produktlinie – wie auch alle anderen RINGANA Produkte – vegan, frei von synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen, Mineralölen, Parabenen, PEG-Emulgatoren, etc. Alle Produkte sind dermatologisch getestet und sehr gut hautverträglich.

„Es war uns sehr wichtig, das Sortiment möglichst klein zu halten und auf das Wesentliche zu reduzieren. Mit nur vier Produkten in reinster Qualität, mit gründlich getesteten Inhaltsstoffen ist alles abgedeckt, was empfindliche Baby- bzw. Kinderhaut wirklich benötigt“, so Andreas Wilfinger, CEO von RINGANA.

Zurück zu den Wurzeln

Die Geschichte von RINGANA begann als der gemeinsame Sohn der Gründer eine Zahncreme aus dem Kindergarten mitbrachte. Der bedenkliche Inhaltsstoff Triclosan schockierte Ulla Wannemacher und Andreas Wilfinger dermaßen, dass sie beschlossen, bessere Alternativen auf den Markt zu bringen. Nun kehren sie an den Anfangspunkt ihrer Geschichte zurück und präsentieren eine neue Produktlinie für Babys und Kleinkinder.

No fluff – no fillers: RINGANA FRESH baby

FRESH baby body&hair wash: Sauber von Kopf bis Fuß

Das milde Waschgel reinigt die zarte Haut und das feine Haar besonders behutsam. Die pH-freundliche Formulierung ist sehr schonend und brennt nicht in den Augen. Hautberuhigende Extrakte aus Hafer, Baumwolle und Hamamelis beugen Irritationen vor. Ectoin unterstützt als Stress-Schutz-Molekül die Hautbarriere. Mandel- und Sesamöl wirken pflegend und rückfettend und sorgen für leichte Kämmbarkeit des Haares. Die empfindliche Haut wird mit Feuchtigkeit versorgt und somit vor dem Austrocknen geschützt.

UVP 50 ml, € 7,70

FRESH baby bum cream: Beruhigt und schützt auf milde Weise

Die pflegende Formulierung beruhigt Reizungen im Windelbereich zuverlässig und lindert Irritationen mit Hamamelis-Extrakt und Baumwoll-Extrakt, stärkt die Hautbarriere und bildet einen atmungsaktiven Schutzfilm auf der Haut. Natürliches Mandel-, Sesam- und Jojobaöl aus kontrolliert-biologischem Anbau fördern die Hautregeneration. FRESH baby bum cream kann zur Vorbeugung von Windelausschlag nach jedem Windelwechsel verwendet werden.

UVP 50 ml, € 10,90

FRESH baby bum foam: Die umweltfreundliche Alternative zu Feuchttüchern

Egal ob zu Hause oder unterwegs: Der innovative FRESH baby bum foam reinigt die empfindliche Babyhaut im Windelbereich sanft und gründlich. Hautberuhigende Wirkstoffe wie Hamamelis- und Baumwoll-Extrakt pflegen die zarte Haut effektiv. Aufgetragen auf ein weiches, waschbares Stofftuch ist FRESH baby bum foam eine ausgezeichnete Alternative zu Feuchttüchern und kann auch für Hände und Gesicht verwendet werden. Abspülen ist nicht nötig. UVP 50 ml, € 9,90

FRESH oil: Ein wahres Multitalent

Ob zur täglichen Hautpflege, für entspannende Babymassagen oder milde Reinigung: FRESH baby oil wurde für die besonderen Bedürfnisse der Babyhaut entwickelt, welche leicht zu Trockenheit und Feuchtigkeitsmangel neigt. Die einzigartige Kombination aus Sesam-, Jojoba-, Mandel- und Nachtkerzenöl aus kontrolliert biologischem Anbau und in Pharmaqualität wirkt pflegend und regenerierend. Bio-Extrakte aus Hafer und Vanille wirken hautberuhigend und antioxidativ. Tipp: Auch für die Eltern bzw. Erwachsene bestens geeignet. UVP 50 ml, € 8,80

Quelle Christine Veauthier