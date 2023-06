Frontify übernimmt TwicPics: Großer Schritt Richtung One-Stop-Shop für Markenmanagement

Frontify, eine führende Plattform für Markenmanagement, gab heute die Übernahme des Echtzeit-Bild- und Videoverarbeitungs-Dienstes TwicPics bekannt. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben. TwicPics wird in die Frontify-Plattform integriert. TwicPics, eine Cloud-basierte Lösung mit einer starken Erfolgsbilanz bei Marken wie L’Oréal, CELINE und Yves Rocher, hat sich auf die Optimierung von Ladezeiten von Webseiten und die Vereinfachung der Bildverarbeitung spezialisiert. Das Unternehmen wurde 2018 von Florent Bourgeois, Julian Aubourg, Xavier Baldacci und Marc-Henri Spiess im Station F Inkubator in Paris gegründet.

Die Übernahme von TwicPics schafft ein optimiertes Marken-Asset-Management-Erlebnis: Durch die Zusammenführung von TwicPics’ Asset Delivery Services und Frontifys Digital Asset Management (DAM) entsteht ein nahtloser Workflow – von der Speicherung über die Verwaltung bis hin zur Auslieferung von Bildern und Videos. Der strategische Schritt entspricht der Marktnachfrage nach ganzheitlichem Markenmanagement und bietet integrierte und zentralisierte Lösungen, um die Effizienz von Marken zu steigern und gleichzeitig eine herausragende Benutzererfahrung zu bieten.

Frontify hat einen bedeutenden Schritt unternommen, um sein Angebot zu erweitern und zum One-Stop-Shop für Markenmanagement zu werden. Durch die Übernahme werden Workflow-Prozesse optimiert und die Kosten für verschiedene Softwarelösungen reduziert, um den sich verändernden Bedürfnissen moderner Unternehmen gerecht zu werden.

Mit der Übernahme von TwicPics treibt Frontify seine globale Expansion voran und schafft die Grundlage für weiteres Wachstum. Im Juli 2023 wird Hugo Timm neuer Creative Design Director bei Frontify – er stößt von WeTransfer zum Schweizer Unternehmen. Anfang Juni wechselte Rebecca Rosborough von der Position der CMO zur CCO, was die starke Strategie und die kommerziellen Bemühungen des Unternehmens widerspiegelt. Das Unternehmen investiert weiterhin stark in den Ausbau von Produktfunktionen, die es den Kunden erleichtern, Markenrichtlinien in Echtzeit zu teilen, und fügt seinem wachsenden Kundenportfolio in über 100 Ländern neue Kunden wie Microsoft, Canal + und Budweiser hinzu.

Roger Dudler, CEO und Gründer von Frontify, sagt: „Wir freuen uns, die Übernahme von TwicPics bekannt zu geben. Die bereits erprobte Expertise des Unternehmens bei der Verbesserung von Ladezeiten von Webseiten und der Vereinfachung der Bildverarbeitung ist ein großer Mehrwert für unsere Kunden. Im Rahmen unserer Mission, zum One-Stop-Shop für Markenmanagement zu werden, ist die Übernahme von TwicPics ein enormer Vorteil für Marken und deren Benutzererfahrung auf der Plattform.“

Florent Bourgeois, CEO und Mitbegründer von TwicPics, sagt: „Wir freuen uns, unsere Übernahme durch Frontify, die führende Markenmanagement-Plattform, bekannt zu geben. Frontify bietet eine umfassende Lösung für Digital Asset Management, Markenrichtlinien und Projekt-Workflows. Mit Niederlassungen in der Schweiz, London und New York betreut Frontify Tausende von renommierten Marken weltweit. Durch den Zusammenschluss sind wir nun in der Lage, eine noch stärkere und einheitliche Lösung für Marken anzubieten.“

Bild:Von links nach rechts: Marc-Henri Spiess (Co-Founder, TwicPics), Rebecca Rosborough (CCO Frontify), Florent Bourgeois (CEO & Co-Founder TwicPics), Julian Aubourg (CPO & Co-Founder, TwicPics) Roger Dudler (Founder & CEO Frontify), Xavier Prélat (Co-Founder, TwicPics)

Quelle:Startup Communication GmbH